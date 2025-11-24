Рубль продолжил укрепляться в понедельник благодаря улучшению геополитического фона и приближающемуся налоговому периоду

Москва. 24 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, приблизившись к отметке 11 рублей; рубль продолжил укрепляться на биржевых торгах, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,013 руб., что на 7,7 копейки (или на 0,7%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 ноября на 10,44 копейки, до 78,9202 руб./$1, при этом курс евро вырос на 80,47 копейки, до 91,3672 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня снизился на 0,6 копейки - до 11,0516 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствуют, прежде всего, ожидания участников рынка прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, поддержку рублю оказывают активизировавшиеся продажи валютной выручки экспортерами перед налоговым периодом ноября, пик которого придется на конец этой недели.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию возможен прогресс. "Возможно ли, что значительного прогресса удается достичь на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте в это, пока не увидите своими глазами, но может быть, происходит что-то хорошее", - написал он в соцсети Truth Social. Ранее президент США заявлял, что видит свой план по завершению конфликта на Украине как "путь к миру", и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется его принять, если он хочет завершения боевых действий.

По сообщениям западных СМИ, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

Россия считает приемлемыми многие из 28 пунктов плана США по украинскому урегулированию, остальные же требуют более детального рассмотрения сторонами, но с Москвой это никто еще не обсуждал, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, поэтому не все, но многие положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми", - сказал он журналистам.

"По другим положениям - там много, 28 пунктов - эти положения требуют самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами, но с нами этот вопрос еще не обсуждался", - продолжил Ушаков.

Вместе с тем помощник президента РФ заявил, что Москва считает неконструктивным появившийся в понедельник в СМИ проект европейского плана урегулирования на Украине. "Что касается тех планов, которые гуляют, то мы уже с утра узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит", - сказал Ушаков журналистам.

Ушаков обратил внимание на заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что американо-украинские переговоры в Женеве в выходные удовлетворили Вашингтон. "Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов, и непонятно кому верить, но мы верим в то, что мы видели, что нам передали по соответствующим каналам", - добавил Ушаков.

Евросоюз выступает против изменения границ Украины и сокращения ее вооруженных сил, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Во-первых, границы не могут изменяться силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений на свои вооруженные силы, так как это сделало бы страну уязвимой для будущего нападения, и таким образом, также подорвало бы европейскую безопасность", - сказала она в видеозаявлении. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, в ходе мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса "центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена".

Тем временем вечером в воскресенье портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что представители Украины и США, проводившие встречу в Женеве, достигли прогресса по предложенному президентом США Трампом плану урегулирования украинского конфликта. "Высокопоставленные официальные лица из США и Украины в Женеве добились прогресса по возможному соглашению по предложенному Вашингтоном мирному плану", - заявили порталу источники в обеих странах.

Мировые цены на нефть смогли выйти в небольшой плюс вечером в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $62,68 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 0,21%, до $58,18 за баррель.

Рынок следит за сообщениями, касающимися планов урегулирования конфликта вокруг Украины. Прекращение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок. Вместе с тем поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки ФРС, отмечает Reuters. Рост этих ожиданий "компенсирует "медвежьи" настроения на рынке за счет общего увеличения аппетита к риску".

"Рубль заметно укрепился на прошлой неделе. Курс китайского юаня снизился на 2,75%, до 11,1 рубля. В понедельник позитивная динамика нацвалюты сохранилась, при этом курс юаня опустился ближе к отметке 11 рублей. Ключевым драйвером данного движения стало усиление ожиданий урегулирования конфликта вокруг Украины после новостей о мирном плане США. Существенное влияние на рыночные настроения оказали и ожидания смягчения санкционного режима, что улучшило оценку внешнеэкономической конъюнктуры для РФ. В то же время текущее расширение дисконта на нефть Urals, произошедшее вследствие новых санкций США, может способствовать постепенному снижению экспортной выручки, что в среднесрочной перспективе будет создавать давление на нацвалюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке аналитик "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

По мнению аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рубль может продолжить укрепление по отношению к юаню в ближайшее время. "Технически после выхода курса пары "юань/рубль" из боковика вниз, укрепление рубля должно продолжиться, тем более что наступает конец месяца, и экспортеры могут увеличить продажу валютной выручки для расчета с бюджетом и накопления рублей под годовые премии и бонусы сотрудникам. Однако среднесрочно покупать рубль опасно из-за изменчивости все той же геополитики и ожидания традиционного резкого увеличения денежной массы в конце года", - полагает Соколов.

"На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Данный фактор будет способствовать стабилизации пары "юань/рубль" в нижней половине диапазона 11,0-11,5 руб. за юань. Также это создает риски краткосрочного отступления юаня под отметку 11 руб. Однако уже в пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров, а часть инвесторов может перейти в преддверии выходных к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане. Это создаст предпосылки для восстановления китайской валюты и возвращения ее котировок в обозначенный коридор", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают плавно снижаться. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 ноября снизилась на 1 базисный пункт - до 16,24% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась по отношению к пятнице также на 1 базисный пункт и 24 ноября составила 16,47% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась на 5 базисных пунктов, составив в понедельник 17,15% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев потеряла 8 базисных пунктов, снизившись до 18,89% годовых.