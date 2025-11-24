.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Больше половины регионов РФ столкнулись с дефицитом бюджета
Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета, на показатели за девять месяцев повлияло ускоренное исполнение обязательств субъектов, пишут "Ведомости". Бюджеты регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит...
 
Снижение цен на нефть не привело к снижению экспорта РФ
Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, используя данные Центра ценовых индексов, разделили показатели нефтегазового и прочего экспорта РФ. Эти данные приводит "Коммерсантъ". Отмечается, что в целом по итогам девяти месяцев...
 
Рынок жилья оживает вопреки ипотечному кризису
Российские чиновники признают, что рукотворный спад в жилищном строительстве продолжится еще несколько лет и он приведет к дефициту жилья, а также соответственно к опережающему росту цен. Продажи новостроек в РФ осенью 2025 года начинают...
 
24 ноября 2025 года 15:45

Рубль укрепляется днем, отыгрывая улучшение геополитического фона и приближающийся налоговый период

Москва. 24 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в понедельник и торгуется чуть выше отметки 11 рублей; рубль укрепляется на биржевых торгах 24 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,033 руб., что на 5,7 копейки (или на 0,51%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 2,46 копейки ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,59%, до 78,73 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подорожал на 0,25%, до 90,79 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствуют, прежде всего, ожидания участников рынка прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, поддержку рублю оказывают активизировавшиеся продажи валютной выручки экспортерами перед налоговым периодом ноября, пик которого придется на конец этой недели.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию возможен прогресс. "Возможно ли, что значительного прогресса удается достичь на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте в это, пока не увидите своими глазами, но может быть, происходит что-то хорошее", - написал он в соцсети Truth Social. Ранее президент США заявлял, что видит свой план по завершению конфликта на Украине как "путь к миру", и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется его принять, если он хочет завершения боевых действий.

По сообщениям западных СМИ, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине. "У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября.

Президент США Трамп не интересуется подробностями американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщила в понедельник The Washington Post со ссылкой на источники. "По словам чиновника США, президент не вдается в детали", - информирует газета. "Вы скажете ему: "Я хочу попытаться согласовать сделку". Он ответит: "Отлично, попробуй, посмотрим, что из этого выйдет", - описывает чиновник уровень вовлеченности президента в процесс урегулирования проблем в мире.

Источник отмечает, что в администрации США царит "полный хаос", так как среди сотрудников Белого дома нет одинакового понимания намерений Трампа в том, что касается Украины.

Евросоюз выступает против изменения границ Украины и сокращения ее вооруженных сил, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Во-первых, границы не могут изменяться силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений на свои вооруженные силы, так как это сделало бы страну уязвимой для будущего нападения, и таким образом, также подорвало бы европейскую безопасность", - сказала она в видеозаявлении. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, в ходе мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса "центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена".

Тем временем вечером в воскресенье портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что представители Украины и США, проводившие встречу в Женеве, достигли прогресса по предложенному президентом США Трампом плану урегулирования украинского конфликта. "Высокопоставленные официальные лица из США и Украины в Женеве добились прогресса по возможному соглашению по предложенному Вашингтоном мирному плану", - заявили порталу источники в обеих странах.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются днем в понедельник после падения по итогам предыдущей недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,22%, до $62,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,24%, до $57,92 за баррель. За прошлую неделю обе марки снизились в цене примерно на 3%, до минимумов с 21 октября.

Негативная динамика нефтяного рынка обусловлена тем, что внимание трейдеров сосредоточено на усилиях, направленных на урегулирование конфликта вокруг Украины, отметил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group. Прогресс в движении к миру может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 419 единиц. Число газовых буровых также повысилось на две и составило 127 единиц.

По мнению аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рубль может продолжить укрепление по отношению к юаню в ближайшее время. "Технически после выхода курса пары "юань/рубль" из боковика вниз, укрепление рубля должно продолжиться, тем более что наступает конец месяца, и экспортеры могут увеличить продажу валютной выручки для расчета с бюджетом и накопления рублей под годовые премии и бонусы сотрудникам. Однако среднесрочно покупать рубль опасно из-за изменчивости все той же геополитики и ожидания традиционного резкого увеличения денежной массы в конце года", - полагает Соколов.

Курс валютной пары "юань/рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11,0-11,5 рубля за юань на торгах в понедельник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что при этом нацвалюта попытается продолжить тенденцию к укреплению, в результате чего юань может протестировать нижнюю границу данного коридора.

"На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Данный фактор будет способствовать стабилизации пары "юань/рубль" в нижней половине диапазона 11,0-11,5 руб. за юань. Также это создает риски краткосрочного отступления юаня под отметку 11 руб. Однако уже в пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров, а часть инвесторов может перейти в преддверии выходных к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане. Это создаст предпосылки для восстановления китайской валюты и возвращения ее котировок в обозначенный коридор", - считает Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают плавно снижаться. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 ноября снизилась на 1 базисный пункт - до 16,24% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась по отношению к пятнице также на 1 базисный пункт и 24 ноября составила 16,47% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась на 5 базисных пунктов, составив в понедельник 17,15% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев потеряла 8 базисных пунктов, снизившись до 18,89% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
