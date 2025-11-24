ПСБ сохраняет осторожную оценку акций девелоперов на рынке РФ

Банк ПСБ сохраняет осторожную оценку перспектив цен акций девелоперов на российском фондовом рынке, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"В условиях сохранения высокой ключевой ставки ЦБ РФ в целом на сегмент застройщиков продолжаем смотреть с осторожностью. Последние месяцы сектор активно штормит: бумаги находятся под навесом продаж, инвесторам приходится сталкиваться с различными "сюрпризами" от эмитентов (например, допэмиссия МКПАО "Эталон Груп", обратный сплит "ГК ПИК" и последующая его отмена, отказы от дивидендов), - пишет эксперт. - Спекулятивно рекомендуем избирательно подходить к покупке акций девелоперов, однако для долгосрочных инвесторов (с учетом ожиданий смягчения денежно-кредитной политики) бумаги могут быть интересными к покупке".

