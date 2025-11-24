Акции Сбербанка, X5 и Озона будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Сбербанка, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и МКПАО "Озон" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Бумаги Сбербанка после краткосрочной просадки смогли преодолеть сопротивление в районе 300-305 руб. благодаря последним позитивным геополитическим новостям. Кратковременный откат уже можно считать завершенным - котировки немного скорректировались в пятницу и сбавили накопленную перекупленность на осцилляторах, - отмечает эксперт. - В позитивном сценарии ожидаем, что акции разовьют рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 314-317,5 руб. (2-3%)".

"В бумагах "Озона" после слома восходящей поддержки тренда начался среднесрочный нисходящий тренд. Сейчас бумаги столкнулись с первым серьезным препятствием - поддержкой в районе 3750 руб., на уровне июльского минимума. Вряд ли котировки смогут его легко преодолеть, особенно пока сохраняется геополитический позитив, - пишет Буянов в обзоре. - Ожидаем, что в ближайшее время акции смогут развить отскок до 3900-3920 руб. в позитивном сценарии (3,1-3,9%)".

"Инвесторы начали активно сопротивляться нисходящему тренду в X5, который длится с июля 2025 года. После безуспешной попытки преодолеть последний локальный минимум, котировки перешли к активному росту и смогли сформировать восходящую поддержку пока еще краткосрочного тренда, - указывает аналитик. - Полагаем, что акции ритейлера продолжат дорожать и к концу недели будут торговаться в коридоре 2782-2824 руб. (2,5-4%) в позитивном сценарии".

