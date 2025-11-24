Акции МДМГ, Промомеда и Озон Фармацевтики наиболее динамичны в секторе здравоохранения - ПСБ

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), ПАО "Промомед" и ПАО "Озон Фармацевтика" являются наиболее динамичными среди бумаг российского сектора здравоохранения, говорится в материале аналитиков банка ПСБ.

"Одним из перспективных секторов сейчас можно назвать здравоохранение. Этот сектор не зависит от цикла экономики, при этом спрос на лекарства и медицинскую помощь стабилен", - отмечают эксперты.

Чтобы инвестировать в сегмент здравоохранения на рынке акций, для начала нужно оценить медицинские компании, ценные бумаги которых обращаются на бирже, обращают внимание аналитики ПСБ. Наиболее динамичные акции сегмента здравоохранения, по их мнению:

- "Мать и дитя": котировки акций с начала года прибавили около 50%, эмитент стабильно платит дивиденды и не имеет кредитных обязательств.

- "Промомед" и "Озон Фармацевтика" - новички на рынке акций. У обеих компаний IPO прошли в прошлом году, но за это время их бумаги показали неплохую ценовую динамику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.