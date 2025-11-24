"Финам" понизил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $65,4 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"За период с последнего обновления нашей инвестиционной идеи в сентябре, менее чем за два месяца, бумага принесла доходность в размере 10,2%. Дела у "бигфармы" за последние месяцы пошли на поправку - многие крупные компании заключили соглашения по ценообразованию с Дональдом Трампом, обстановка в отрасли стала более спокойной, котировки двинулись вверх, - пишет эксперт. - Некоторая доля неопределенности касательно регуляторных моментов все еще сохраняется, и у нас пока нет оснований для повышения целевой цены по данному инструменту - это было бы преждевременно".

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические. В индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.