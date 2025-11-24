"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность эмитента за девять месяцев 2025 года по МСФО, так как снижение чистой прибыли банка оказалось в рамках их ожиданий.

Учитывая прогнозные параметры чистой прибыли банка и фактическую динамику данного показателя в отчетном периоде, аналитики сервиса продолжают сдержанно смотреть на перспективы акций банка "Санкт-Петербург" и не включают их в список фаворитов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.