"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ВК

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МКПАО "ВК" с прогнозной стоимостью на уровне 300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

IT-компания недавно опубликовала результаты за третий квартал 2025 года, которые совпали с ожиданиями эксперта. Она также напоминает, что эмитент раскрывает полные отчетные данные только по итогам полугодий, а сейчас показал основные цифры по темпам роста выручки и рентабельности основных направлений.

"В целом этот сегмент бизнеса продолжает испытывать сильное давление со стороны текущей денежно-кредитной политики, так как рекламодатели существенно сократили бюджеты на маркетинг. Для сохранения темпов роста компания старается сместить фокус на новые категории клиентов и форматы. Например, ВК активно развивает направление социальной коммерции, что может стать дальнейшим драйвером выручки для социальных сетей, - пишет Лазаричева в обзоре. - Мы считаем, что темпы роста эмитента остаются значимыми по сравнению с другими российскими провайдерами ПО и IT-услуг. Несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру, разработчик продолжает наращивать количество клиентов, а также рекуррентную выручку".

"Мы обновили нашу модель, преимущественно понизив прогнозы выручки в текущем и следующем годах. Сохраняем рекомендацию "держать" с целевой ценой 300 рублей на горизонте года", - указывает аналитик "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.