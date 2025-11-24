Причин для динамики цены акций банка "Санкт-Петербург" "лучше рынка" пока нет - Альфа-банк

Причин для динамики котировок акций банка "Санкт-Петербург" "лучше рынка" в обозримой перспективе не видно, считают аналитики Альфа-банка.

Эмитент раскрыл финансовые результаты за 3К25 по МСФО.

"Чистая прибыль за 3К25 составила 8,8 млрд руб., ROE - 16,1%; это выше наших ожиданий и консенсус-прогноза на 5-7% соответственно", - констатируют эксперты.

Менеджмент повысил прогнозируемые темпы роста кредитного портфеля по итогам 2025 г. до 10-12% (ранее прогнозировался рост на 7-9%).

"Чистая прибыль, по оценкам менеджмента, составит около 40 млрд руб. По итогам 2026 года ожидается чистая прибыль на сумму 35 млрд руб.; это меньше, чем предполагал наш прогноз, согласно которому она должна остаться на уровне 2025 года, - пишут эксперты Альфа-банка в обзоре. - Среди публично торгуемых российских банков банку "Санкт-Петербург" было наиболее выгодно сохранение высоких процентных ставок на продолжительное время. При текущих вводных оценка банка (P/E и P/BV 2025П находится на уровне 3,7х и 0,7х соответственно) не предполагает существенного дисконта к Сбербанку, поэтому не видим причин для того, чтобы бумаги показывали динамику "лучше рынка" в обозримой перспективе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.