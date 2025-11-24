"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью на уровне 8200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

"Сохранение "ЛУКОЙЛом" правил определения размера дивидендов и задержка в рекомендации немногим меньше месяца - благоприятная новость как фундаментально (компания придерживается принятой практики), так и для сантимента рынка к бумаге. Некоторые ожидали отсрочки по выплатам дивидендов до решения ситуации с периметром и условиями продажи зарубежных активов. Последнее и остается основной неопределенностью для акций, - пишут эксперты. - Сохраняем "позитивный" взгляд и оценку в 8200 руб./акцию. Но мы видим риск в 25% этой оценки от реализации самого негативного сценария развития ситуации вокруг зарубежных активов. По EV/EBITDA акция на 2025 год торгуется на уровне 2,5х в сравнении с исторически средним 3,2х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.