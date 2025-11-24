"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с прогнозной ценой 17 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Совкомбанка с прогнозной стоимостью на уровне 17 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30%, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал неоднозначные финансовые результаты за девять месяцев и 3К25, констатируют эксперты.

После слабого первого полугодия банк продемонстрировал мощное восстановление ключевых показателей в III квартале: существенно выросли чистая процентная маржа, комиссионные и небанковские доходы, прибыль показала впечатляющий рост квартал к кварталу.

Одновременно сохраняется давление стоимости риска в розничном сегменте, минимальное покрытие проблемных кредитов резервами и значительная доля волатильных доходов (операции с ценными бумагами, валютой, драгметаллами) в структуре чистой прибыли.

Менеджмент Совкомбанка принял решение отказаться от выплаты второй части дивидендов за 2025 год, придерживаясь консервативной стратегии в условиях сохраняющихся рисков и неустойчивости прибыли.

Возврат к дивидендным выплатам ожидается только после окончательной стабилизации финансового положения и снижения доли волатильных доходов в структуре прибыли. С точки зрения бизнеса, отмечают аналитики инвестиционной компании, это обоснованное и разумное решение, однако рынок воспринял его негативно: для розничных инвесторов дивиденды остаются наиболее простым и понятным способом получения отдачи от вложений.

"Текущая оценка: P/E25 ? 5,9x, P/B = 0,72x. Дисконт к эталону сектора - Сбербанку - через мультипликатор P/B составляет около 15%. Учитывая риски роста резервов и волатильность прибыли, такой дисконт выглядит справедливым", - указывают эксперты "КИТ Финанс Брокер".

"Среди рисков выделяем высокий COR в рознице (5%), минимальное покрытие резервами проблемных кредитов и значительная доля волатильных доходов в прибыли. Как и в случае МТС-банка, основной потенциал для устойчивого роста рентабельности и переоценки акций открывается при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, стабилизации качества портфеля и снижении стоимости риска", - отмечают аналитики в обзоре.

"Статус - "покупать". Пересмотрели целевую цену по бумаге до 17 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев (потенциал роста - 30%), исходя из ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики и дальнейшей стабилизации операционных показателей компании", - говорится в материале экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.