Курс рубля вряд ли превысит 85 руб./$1 до конца 2025г - инвестбанк "Синара"

Курс валютной пары доллар/рубль вряд ли превысит уровень в 85 руб./$1 до конца текущего года, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Важный новый фактор в пользу относительно сильного рубля - репатриация валютных депозитов компаний, попавших под новые санкции, отмечают эксперты. Он носит временный характер, но с поступлением валюты в контур РФ экспортеры увеличили в октябре ее продажи, хотя цена на нефть марки Urals упала до $40 за баррель.

По мнению аналитиков банка, в пользу рубля говорят и свежие данные по торговому балансу, где профицит внешней торговли товарами значимо расширился и достиг в сентябре $13,6 млрд.

Отток капитала ускорился, констатируют эксперты: иностранные активы выросли на $2,9 млрд (в форме увеличения дебиторской задолженности и задолженности нерезидентов по незавершенным расчетам), а внешние обязательства сократились сразу на $5 млрд (уменьшились обязательства российских компаний и задолженность резидентов перед нерезидентами).

"Если учесть целый набор этих временных факторов, курс пары USD/RUB, весьма вероятно, до конца года останется ниже, чем мы предполагали в 3К25. На фоне большего притока капитала в октябре и, вероятно, в ноябре теперь считаем, что до конца 2025 года он вряд ли превысит отметку 85 руб./$1", - заключают аналитики инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.