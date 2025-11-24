.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
ЦБ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов
Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает такую практику недобросовестной и, по...
 
Автотранспорт проверят на кибербезопасность
Минпромторг готовит пилотный эксперимент по созданию Центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства (ТС). Такое поручение дал министр промышленности и торговли Антон Алиханов 21 октября, пишут...
 
Объем наличных в обращении вырос на 659 млрд руб. за 3 месяца
За июль - сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей, следует из данных ЦБ, которые изучили "Известия". Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го - тогда показатель поднялся лишь на 137...
 
24 ноября 2025 года 10:40

Рубль слегка снизился в начале торгов в рамках коррекции, но довольно быстро возобновил укрепление

Москва. 24 ноября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник; рубль немного снизился в самом начале биржевых торгов 24 ноября в рамках коррекции после заметного укрепления в конце прошлой недели на фоне сообщений в западных СМИ относительно американского плана урегулирования конфликта вокруг Украины.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,108 руб. (+1,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,04 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вместе с тем по данным на 10:16 мск курс рубля демонстрировал уже умеренный рост, а стоимость китайской валюты опустилась до 11,04 руб./юань (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Участники рынка продолжают отыгрывать как сообщения в СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, так и приближающийся пик налоговых платежей, приходящийся на конец этой недели.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что видит свой план по завершению конфликта на Украине как "путь к миру", и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется его принять, если он хочет завершения боевых действий. При этом Трамп подчеркнул, что президенту Украины придется принять план, даже если сейчас он ему не полностью нравится.

По сообщениям западных СМИ, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине. "У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

Евросоюз выступает против изменения границ Украины и сокращения ее вооруженных сил, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Во-первых, границы не могут изменяться силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений на свои вооруженные силы, так как это сделало бы страну уязвимой для будущего нападения и, таким образом, также подорвало бы европейскую безопасность", - сказала она в видеозаявлении. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, в ходе мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса "центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена".

Тем временем, вечером в воскресенье портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что представители Украины и США, проводившие встречу в Женеве, достигли прогресса по предложенному президентом США Трампом плану урегулирования украинского конфликта. "Высокопоставленные официальные лица из США и Украины в Женеве добились прогресса по возможному соглашению по предложенному Вашингтоном мирному плану", - заявили порталу источники в обеих странах.

Мировые цены на нефть умеренно подрастают утром в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск поднимается на 0,35%, до $62,78 за баррель. В прошлую пятницу контракт подешевел на 1,3%, до $62,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,31%, до $58,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,6%, до $58,06 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 3% и опустились в цене до минимума с 21 октября. Рынок следит за обсуждениями различных планов по урегулированию российско-украинского конфликта. Прекращение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 419 единиц. Число газовых буровых также повысилось на две и составило 127 единиц.

Курс валютной пары "юань/рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11,0-11,5 рубля за юань на торгах в понедельник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что при этом нацвалюта попытается продолжить тенденцию к укреплению, в результате чего юань может протестировать нижнюю границу данного коридора.

"На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Данный фактор будет способствовать стабилизации пары "юань/рубль" в нижней половине диапазона 11,0-11,5 руб. за юань. Также это создает риски краткосрочного отступления юаня под отметку 11 руб. Однако уже в пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров, а часть инвесторов может перейти в преддверии выходных к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане. Это создаст предпосылки для восстановления китайской валюты и возвращения ее котировок в обозначенный коридор", - считает Зварич.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
.
