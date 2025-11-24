Цены рублевых корпбондов в понедельник могут умеренно подрасти, отыгрывая новости на геополитическую тематику

Москва. 24 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщения в западных СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что видит свой план по завершению конфликта на Украине как "путь к миру", и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется его принять, если он хочет завершения боевых действий. При этом Трамп подчеркнул, что президенту Украины придется принять план, даже если сейчас он ему не полностью нравится.

По сообщениям западных СМИ, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине. "У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

Евросоюз выступает против изменения границ Украины и сокращения ее вооруженных сил, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Во-первых, границы не могут изменяться силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений на свои вооруженные силы, так как это сделало бы страну уязвимой для будущего нападения и, таким образом, также подорвало бы европейскую безопасность", - сказала она в видеозаявлении. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, в ходе мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса "центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена".

Тем временем, вечером в воскресенье портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что представители Украины и США, проводившие встречу в Женеве, достигли прогресса по предложенному президентом США Трампом плану урегулирования украинского конфликта. "Высокопоставленные официальные лица из США и Украины в Женеве добились прогресса по возможному соглашению по предложенному Вашингтоном мирному плану", - заявили порталу источники в обеих странах.

Американские фондовые индексы выросли 21 ноября, но снизились по итогам недели. В пятницу поддержку рынку оказали слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что у Федеральной резервной системы есть возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время на фоне ослабления рынка труда. "Я все еще вижу возможности для дальнейшей корректировки ставки в ближайшее время, чтобы приблизить ДКП к нейтральному уровню", - сказал он на мероприятии в Чили.

На таких заявлениях оценка вероятности снижения ставки Федрезервом в декабре на 25 базисных пунктов подскочила до 71%, тогда как днем ранее она была ниже 40%, по данным CME FedWatch. Ближайшее заседание ФРС состоится 9-10 декабря.

Тем временем глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз отметила, что текущий уровень ключевой ставки является оправданным, поскольку инфляция в Штатах превышает целевой показатель и будет выше него в обозримом будущем. Ее коллега из ФРБ Далласа Лори Логан также считает, что регулятору не стоит действовать слишком агрессивно после двух снижений ставки. "Мне будет сложно согласиться со снижением ставки в декабре, если только мы не получим четкий сигнал о более быстром, чем ожидалось, падении инфляции или охлаждении рынка труда", - сказала она, выступая в Цюрихе.

Между тем в пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в ноябре уменьшился до 51 пункта по сравнению с 53,6 пункта в прошлом месяце. Это минимум с июня 2022 года.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу, при этом биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 2%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,3%. В четверг проведет заседание по процентной ставке Банк Кореи. В октябре он оставил ее на уровне 2,5%, но дал сигнал о том, что смягчение ДКП возобновится. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно подрастают утром в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,34%, до $62,77 за баррель. В прошлую пятницу контракт подешевел на 1,3%, до $62,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,31%, до $58,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,6%, до $58,06 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 3% и опустились в цене до минимума с 21 октября. Рынок следит за обсуждениями различных планов по урегулированию российско-украинского конфликта. Прекращение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 419 единиц. Число газовых буровых также повысилось на две и составило 127 единиц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,49 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,466 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 ноября снизился всего на 0,03% и составил 118,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,002%, поднявшись до 1190,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,55%), "РЖД-001P-04R" (+0,47%) и "АФК Система-1P-21" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,05%), "РЖД-28" (-0,7%) и "РЖД-001P-01R" (-0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Аквилон-лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-04-001P объемом 100 млн рублей. Ставка 1-6-го квартальных купонов была установлена на уровне 22% годовых, объявлена оферта через полтора года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 1-11-го купонов, еще 12% номинала - в дату окончания 12-го купона.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 003Р-06 с офертой через 2 года с 20 млрд рублей до 26 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Финальная ставка купона была установлена на уровне 14,4% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 15,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-003Р-07 со сроком обращения 3,5 года в размере 40 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом от 20 млрд рублей прошел 21 ноября. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга ориентир один раз снижался, в финале составив 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "Финэква" 27 ноября начнет размещение 4-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 600 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки ежемесячного купона - 24% годовых (соответствует доходности 26,83% годовых). По выпуску предусмотрены сall-опцион через 2,5 года обращения, а также амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты выплат 37-47-го купонов.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 11 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-08 с фиксированным купоном и флоатер серии 001Р-09. Общий планируемый объем займов составит не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки бондов с фиксированными купонами со сроком обращения 2,5 года составит не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 20,15% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 2-летнему флоатеру - не более 475 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер при условии прохождения теста N8. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 27-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 17,62% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск облигаций объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.