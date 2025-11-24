"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Самолета

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ГК "Самолет", говорится в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Несмотря на позитивные операционные результаты за октябрь 2025 года, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента на фоне падения чистой прибыли в первой половине текущего года и рекордной долговой нагрузки в секторе", - указывает эксперт.

Также Самуйлов отмечает, что группа подтвердила прогноз сохранения продаж в 2025 году в квадратных метрах на уровне прошлого года. "Мы считаем данную цель амбициозной, так как выполнение "гайденса" подразумевает ускорение продаж до 140 тысяч квадратных метров в ноябре и декабре (+24 и 45% к объемам октября и среднемесячных продаж четвертого квартала прошлого года соответственно). При этом ключевая ставка ЦБ РФ все еще остается на высоком уровне", - пишет аналитик брокера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.