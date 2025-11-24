Акции Arenadata в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент отчитался за 9М25 в рамках ожиданий рынка, однако снижение выручки и получение убытка связано с различным распределением выручки внутри 2024 и 2025 годов. По нашему мнению, в IV квартале должен быть показан основной рост бизнеса, - отмечают эксперты в комментарии. - Учитывая консервативный прогноз менеджмента по росту выручки в 2025 году (на 20-30%), полагаем, что акции "Аренадата" в настоящее время справедливо оценены рынком".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.