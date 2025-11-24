.
Мнения аналитиков
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций Самолета
24 ноября 2025 года 12:34
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций Самолета
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной. Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за 10М25, констатирует эксперт. "Существенную роль сыграло постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в последние месяцы. Ожидаем сохранения этой тенденции, позволяющей компании снизить финансовые расходы во 2П25 и в последующем. Такая динамика согласуется с нашими ожиданиями относительно восстановления спроса и финансовых метрик в секторе. Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге", - пишет аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
24 ноября 2025 года 13:56
