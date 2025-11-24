"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Состав нового совета директоров эмитента примерно отражает структуру акционеров компании, отмечают эксперты: сейчас 67% ЮГК принадлежит Росимуществу, еще 22% Газпромбанку и 10% находится в свободном обращении.

"Сохраняем позитивный" взгляд на акции. Бумаги золотодобывающей компании торгуются с спотовым мультипликатором Р/Е на уровне 2,7х против исторических 6,2х. У ЮГК перспективные фундаментальные факторы роста, - пишут аналитики инвесткомпании в материале. - При этом мы считаем, что до окончания процесса приватизации (который может растянуться до конца I полугодия 2026 года) котировки акций могут быть под давлением из-за корпоративных событий и новостей о приватизации".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.