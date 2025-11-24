Риски повторного ухода цены нефти ниже $62/барр. пока остаются - банк "Санкт-Петербург"

Риски повторного ухода котировок нефти марки Brent ниже уровня в $62 за баррель пока остаются, волатильность может быть высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что с учетом налогового периода рубль на время может остаться умеренном крепким, но в дальнейшем у него сохраняется потенциал к возврату в диапазон 11,3-11,5 руб./юань.

