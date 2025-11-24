Акции "Т-Технологий" интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Т-Технологии" в настоящее время интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты положительно оценивают финансовые результаты эмитента за третий квартал 2025, которые оказались в рамках ожиданий.

Также они ожидают, что компания выполнит свой "гайденс" на 2025 год по чистой прибыли и ROE.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.