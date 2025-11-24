Индекс RGBI попробует закрепиться выше 118п в понедельник - ПСБ

Индекс RGBI попробует закрепиться выше уровня в 118 пунктов на торгах в понедельник на фоне внешних новостей, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Ранее мы отмечали, что рынку ОФЗ после значительного восстановления в начале ноября необходима техническая коррекция с риском отката индекса в зону 116-117 пунктов. Учитывая достаточно обнадеживающую статистику по инфляции и геополитический фон данный сценарий реализуется в качестве бокового движения", - указывает эксперт.

Позитивные данные по снижению инфляции на 17 ноября до 7,2% и результатам аукционов Минфина (размещено бумаг на 154 млрд руб. по номиналу) отчасти были компенсированы статистикой по росту инфляционных ожиданий в ноябре до 13,3% с 12,6% в октябре, обращает внимание Грицкевич.

"Ожидаем, что до заседания ЦБ РФ 19 декабря 2025 года рынок ОФЗ продолжит консолидацию вблизи отметки 118 пунктов. В понедельник же на геополитических новостях ожидаем попытки закрепления выше данного уровня, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - На конец текущего года сохраняем ожидания восстановления индекса RGBI до 120 пунктов, которое может реализоваться во второй половине декабря (после заседания регулятора и реализации программы заимствований Минфина)".

