Рубль может продолжить укрепление к юаню в ближайшее время - "Алор Брокер"

Рубль может продолжить укрепление по отношению к юаню в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Технически после выхода курса пары юань/рубль из боковика вниз, укрепление рубля должно продолжиться, тем более что наступает конец месяца и экспортеры могут увеличить продажу валютной выручки для расчета с бюджетом и накопления рублей под годовые премии и бонусы сотрудникам. Однако среднесрочно покупать рубль опасно из-за изменчивости все той же геополитики и ожидания традиционного резкого увеличения денежной массы в конце года", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.