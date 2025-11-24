Борьба за уровень 2700п по индексу Мосбиржи в понедельник продолжится - ПСБ

Борьба за уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится в течение торговой сессии понедельника, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Учитывая геополитические новости выходных, инвесторы могут в начале текущей недели продолжить сохранять сдержанность, предъявляя точечный спрос на ликвидные акции. В понедельник ждем продолжения борьбы за уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, целевым диапазоном на день видим 2650-2730 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

