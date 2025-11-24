Рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань в понедельник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах в понедельник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что при этом национальная валюта попытается продолжить тенденцию к укреплению, в результате чего юань может протестировать нижнюю границу данного коридора.

"Отметим, что на предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Данный фактор будет способствовать стабилизации пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань. Также это создает риски краткосрочного отступления юаня под отметку 11 руб. за юань, - пишет Зварич в обзоре. - Однако уже в пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров, а часть инвесторов может перейти в преддверии выходных к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане. Это создаст предпосылки для восстановления китайской валюты и возвращения ее котировок в обозначенный коридор".

