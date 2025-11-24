Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 78-81 руб./$1 и 90-93 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-81 руб./$1 и 90-93 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что в фокусе находятся аккуратные сигналы по очередным перспективам снижения градуса геополитической напряженности.

При этом рассчитывать на поддержку от нефтяных цен рублю в ближайшие дни скорее не приходится на фоне тренда на их снижение, чему может способствовать геополитическая деэскалация, а также давление на поставки российской нефти, указывает он.

Оптимизма российскому рынку, по мнению Тимошенко, может добавить макроэкономическая статистика Росстата, где отмечаются сигналы по замедлению темпов годовой инфляции.

Тем временем, обращает внимание аналитик банка, напряженности доллару добавляет статистика по американскому рынку труда, где в сентябре количество занятых в США и уровень безработицы увеличились выше прогнозируемого.

Тимошенко также отмечает, что в фокусе мировых рынков находятся данные по сокращению дефицита торгового баланса США в августе на фоне снижения объемов американского импорта.

