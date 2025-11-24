SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Т-Технологий

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент отчитался за третий квартал текущего года по МСФО .

Аналитики умеренно позитивно оценивают результаты и новость о программе buyback.

ROE основного бизнеса постепенно возвращается к 30% и может достичь его к концу 225 года за счет сильных результатов четвертого квартала, полагают эксперты инвестбанка.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 36 рублей на акцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.