Рынок акций РФ поднялся до 2685п по индексу МосБиржи на геополитических надеждах, неделю закрыл ростом

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций в пятницу вырос на надеждах на прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине, подогретых сообщениями западных СМИ о подготовленном США плане по урегулированию; сдерживающими факторами выступили скептическое отношение Кремля к согласию Киева на скорое подписание соглашения и просевшая нефть (январский фьючерс на Brent упал к $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2685 пунктов, индекс РТС за счет резкого укрепления рубля превысил 1070 пунктов (максимум с начала сентября).

По итогам основных торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2685,03 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1070,35 пункта (+4,4%); лидировали в росте акции МКБ (MOEX: CBOM) (+7,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4,5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 ноября, составил 79,0246 руб. (-1,71 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС взлетели на 6,3-9,1%, курс доллара от ЦБ РФ упал на 2,1 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +1,2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,4% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+1,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+3,5%, до 5498,5 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 12 января 2026 года.

Консенсус-прогноз, составленный по итогам публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, предусматривал выплату "ЛУКОЙЛом" (MOEX: LKOH) промежуточных дивидендов в размере 433 руб./акция. Однако на фоне введения против НК западных санкций рынок понизил прогноз по промежуточным дивидендам до 378 руб./АО.

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,1%), обсудив на заседании в четверг финрезультаты компании за девять месяцев, не стал выносить рекомендацию по выплате промежуточных дивидендов. Совет директоров также перенес рассмотрение стратегии развития компании до 2030 года на одно из ближайших заседаний, говорится в сообщении "ФосАгро".

Совет директоров "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%, до 408,45 рубля) рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию, сообщила компания вечером в четверг. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 12 января 2026 года. Внеочередное собрание акционеров для утверждения дивидендов назначено на 23 декабря в заочной форме, реестр закрывается 28 ноября.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,3%, до 340,94 рубля) в январе-сентябре 2025 года получил 33,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил банк в пятницу. Чистая прибыль банка по МСФО в III квартале упала на 33,9% год к году и составила 8,8 млрд рублей. Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего сокращение чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев 2025 года на 12,5% - до 32,9 млрд рублей, в III квартале на 38,3% - до 8,2 млрд рублей.

Кроме того, банк "Санкт-Петербург" опубликовал прогнозы на 2026 год, рассчитывает в следующем году заработать свыше 35 млрд рублей чистой прибыли, следует из презентации кредитной организации. В 2025 году банк прогнозирует прибыль около 40 млрд рублей (снижение к 2024 году на 21%).

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, сообщил Bloomberg. В Киев, "чтобы дать новый толчок мирным усилиям и оценить реальность на местах в Украине", прибыл главком сухопутных войск США Дэн Дрисколл, отмечает агентство.

В свою очередь Financial Times сообщает: в США рассчитывают, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию до Дня благодарения (27 ноября), чтобы "позже в ноябре представить мирную сделку в Москве и завершить процесс урегулирования к началу декабря". Издание отмечает, что реализация идеи Вашингтона в указанные сроки маловероятна, поскольку ряд киевских чиновников считает, что в плане Трампа есть несколько явно непреодолимых "красных линий".

Администрация президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы Москва и Киев пришли к соглашению по украинскому вопросу до конца этого года, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что президент США Дональд Трамп считает, что 27 ноября - подходящий дедлайн для рассмотрения Украиной его плана по завершению конфликта. "Четверг подходит для дедлайна по плану в том, что касается Украины", - приводит агентство его слова.

Между тем Трамп заявил, что в настоящее время не намерен отказываться от введенных им ранее санкций против российских нефтяных компаний. "Трамп сказал, что не намерен отменять санкции, касающиеся российской нефти", - говорится в сообщении Bloomberg.

Как известно, управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 23 октября включило "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание деятельности сроком до 21 ноября.

Ранее, по сообщениям западных СМИ, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметного обсуждения нового американского плана по украинскому урегулированию с Россией не велось. "Мы официально ничего не получали, и мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали, и предметного обсуждения этих пунктов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, участвовала ли Россия в разработке этого плана.

Песков подчеркнул, что "российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в конце недели уверенно вырос, причем утром пятницы он успел отметиться выше рубежа 2700 пунктов. Обсуждение мирного плана по Украине, предложенного США, вселяет надежду на то, что в этот раз дипломатические усилия все-таки возьмут верх. Правда, отношение властей самой Украины и европейских лидеров к проекту мирного соглашения ожидаемо прохладное, что сдерживает уровень оптимизма участников торгов.

Рубль продолжил укрепляться, а цена нефти Brent опустилась в район $62 за баррель впервые с конца октября в свете рисков увеличения предложения. В целом риск-активы остаются под давлением. Мировые рынки продолжает тревожить перегретость ИИ-сектора, в Китае к этому негативу добавился накал в отношениях с Японией. Предварительные индексы PMI еврозоны и США за ноябрь в производстве вышли хуже ожиданий, в услугах - лучше прогнозов. В понедельник важной статистики и событий на внешних рынках не ожидается. На российском рынке ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) раскроет операционные результаты за 10 месяцев, напомнил эксперт.

"Если внешнеполитические сигналы поддержат рыночный оптимизм, следующей целью индекса МосБиржи станет 2700 пунктов, в то время как торможение мирных процессов способно вернуть рынок к состоянию безыдейного боковика под уровнем 2600 пунктов. Прогноз на начало будущей недели - колебания в рамках 2550-2700 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов находился в уверенном "плюсе" в ожидании позитивных геополитических новостей в отношении украинского конфликта. "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" не стали отменять дивиденды, несмотря на вступление в силу американский санкций против компаний, что свидетельствует об их желании приободрить инвесторов. Нефть подешевела, реагируя на перспективу возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной и последующего роста поставок сырья из РФ. Трамп в пятницу, впрочем, заявил, что на данный момент не собирается отменять нефтяные санкции. Котировки Brent нацелились на выход за нижнюю границу ноябрьского диапазона $62,34-65,31 за баррель, что указывает на риски движения к минимуму октября $60,07 за баррель, в том числе на фоне сильного доллара, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю у сопротивлений 2690 пунктов и 1070 пунктов соответственно, получив поддержку со стороны новых высказываний мировых лидеров в отношении плана урегулирования украинского конфликта. Судя по всему, в ближайшие дни активные обсуждения продолжатся, а надежда на завершение кризиса может подтолкнуть индекс МосБиржи в конце года в район 3000 пунктов. Геополитические разочарования, напротив, могут способствовать отступлению индикатора от района 2700 пунктов: ситуация все еще остается неопределенной, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, в целом рыночная восходящая динамика замедлилась: инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне новых геополитических новостей, связанных с обсуждением плана урегулирования ситуации на Украине. Неопределенность, связанная с дальнейшим развитием переговорного процесса, возросла и способна изменить настроения участников рынка.

Центральный банк РФ ожидает, что прибыль банковского сектора по итогам 2025 года составит 3,2-3,5 трлн рублей. За январь-сентябрь 2025 года прибыль сектора уже достигла 2,7 трлн рублей, как и год назад. Чистая прибыль от основной деятельности немного сократилась, тогда как неосновные доходы выросли за счет переоценки ценных бумаг на фоне смягчения денежно-кредитных условий. На 2026 год прогноз ЦБ по прибыли банков немного снижен из-за ожидаемого роста кредитных рисков, однако это будет частично компенсировано увеличением маржинальности бизнеса, отметила аналитик.

Индекс МосБиржи на 4-х часовом таймфрейме протестировал наклонную линию восходящего тренда в зоне 2652 пунктов. При наличии негативного новостного фона индикатор может снизиться до уровня поддержки 2629,74 пункта. Уровнями сопротивления выступают области 2708 и 2763 пункта, считает Гудым.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 3,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 2,4%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 1-1,2%, DAX просел на 0,7%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,6%).

Индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 51 пункта по сравнению с 53,6 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 50,3 пункта. Аналитики ожидали пересмотра этой оценки до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены снижаются в надежде на ослабление геополитической напряженности.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в пятницу составила $62,41 за баррель (-1,5% и -0,2% в четверг), январская цена фьючерса на WTI - $57,88 за баррель (-1,9% и -0,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6,3%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+6,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,6%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+4,4%).

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-2,3%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-0,6%) по МСФО за январь-сентябрь этого года составила 27,6 млрд руб. против 22,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 23,2%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,91 млрд рублей (из них 19,94 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,84 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,34 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

