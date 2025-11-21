Рынок акций РФ на неделе возобновил рост на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании

Рынок акций РФ в середине ноября возобновил подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному разрешению военного конфликта на Украине после анонсированного США плана урегулирования; также поддержку оказали данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи локально опускался ниже 2500 пунктов, но к концу недели отскочил вверх в район 2700 пунктов.

В период с 17 по 21 ноября индекс МосБиржи вырос на 6,3% и составил 2685,03 пункта, индекс РТС прибавил 9,1% и достиг 1070,35 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent просел на 3,2%, до $62,41 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 2,1 рубля, до 79,0246 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков; фактором поддержки выступили позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также стабилизация нефти (фьючерс на Brent торговался выше $64 за баррель). Индекс МосБиржи локально опускался ниже 2500 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выстрелившие вверх акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+11,2%) на новостях об отказе компании от обратного сплита бумаг.

Согласно публикации на сайте раскрытия информации, собрание акционеров "ПИКа" не приняло решение об обратном сплите 100:1. Также девелопер решил пересмотреть дивидендную политику: "ПИК" и биржа согласовали срок (апрель 2026 года) и детальный график по разработке новой дивидендной политики.

Совет директоров "Татнефти" (-0,5%, до 544,3 рубля) на заочном заседании 12 ноября рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию каждого типа, сообщила компания в понедельник. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 11 января 2026 года.

Согласно вышедшим вечером 14 ноября данным Росстата, рост цен в РФ в октябре 2025 года составил 0,50% (ожидался рост на 0,84%) после роста на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне. За январь-октябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,81%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2025 года замедлилась до 7,71% (аналитики ожидали ускорения до 8,08%) с 7,98% на конец сентября после 8,14% на конец августа.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. "Слышал об этом, и меня это устраивает", - сказал он журналистам.

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию, их основой остаются понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что для урегулирования украинского конфликта нужна дипломатия, поэтому диалог президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина - необходимый инструмент.

Во вторник рынок акций РФ подскочил вверх на надеждах на прогресс в украинском урегулировании после сообщений президента Украины Владимира Зеленского о планах посетить Турцию для подготовки к "активизации" мирных переговоров. Индекс МосБиржи превысил 2560 пунктов, хотя в начале торгов в отсутствие новостей индикатор опускался ниже 2500 пунктов.

Агентство Associated Press (AP) сообщило во вторник со ссылкой на источник, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Турцию, который начнется в среду.

Американская Chevron Corp. изучает возможность покупки иностранных активов "ЛУКОЙЛа", сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. Ранее агентство написало об интересе американского инвестфонда Carlyle к покупке зарубежных активов "ЛУКОЙЛа". По данным СМИ, фонд рассматривал возможность подачи заявки на получение лицензии США (на освобождение от санкций - ИФ), чтобы затем начать due diligence. О своих планах Carlyle уведомил "ЛУКОЙЛ".

Нефть Brent просела ниже $64 за баррель; трейдеры оценивали потенциальное влияние геополитических факторов на рынок на фоне прогнозов избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки.

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") (-3%) сообщил о продаже своего пакета лизинговой компании "Европлан" в размере 105 млн акций (87,5%) Альфа-банку. Покупная цена составляет 56,875 млрд рублей за вычетом приходящихся на акции дивидендов (6,09 млрд рублей), что составит 16,36% от стоимости активов "ЭсЭфАй" (определенной по данным сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2025 года).

В среду рынок акций РФ продолжил коррекционный подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $63,5 за баррель). Индекс МосБиржи локально поднимался к 2670 пунктам, но к закрытию сессии сбавил темпы роста и завершил день ниже 2650 пунктов (максимум закрытия с 22 октября). Лидировали в росте акции "Татнефти" (+6,4%), "Северстали" (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (+4,7%).

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что к концу ноября можно будет согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, сообщило в среду Politico со ссылкой на источники.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на американских и российских представителей, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения Axios, заявил в среду об отсутствии каких-либо новостей в отношении переговоров РФ и США по урегулированию на Украине.

Нефть сбавила темпы снижения после выхода в США данных Минэнерго о запасах в стране: резервы нефти сократились на 3,43 млн баррелей, максимальными темпами с июля (аналитики ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей).

Давление на котировки нефти оказали сообщения СМИ об усилиях Вашингтона в направлении завершения конфликта России и Украины, данные аналитической платформы Vortexa о росте объема нефти на танкерах по всему миру на прошлой неделе до порядка 1,4 млн баррелей, а также укрепление доллара США.

В четверг рынок акций РФ на основных торгах скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста в ожидании геополитических новостей вокруг переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ зафиксировал рост инфляционных ожиданий в ноябре. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2630 пунктов после локального роста днем выше 2660 пунктов.

Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" (-0,6%) рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2025 года в размере 36 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Исходя из размера уставного капитала всего на выплату дивидендов за отчетный квартал группа может направить 9,7 млрд рублей.

Также совет директоров "Т-Технологии" принял решение инициировать новую программу buyback, которая предполагает приобретение бумаг в размере не более 5% от общего количества акций. Программа будет действовать до конца 2026 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если ее действие не будет продлено либо прекращено раньше. Приобретенные в рамках программы акции группа планирует направить на программу мотивации сотрудников.

"НЛМК" (-0,4%) по итогам 9 месяцев 2025 года сократил выручку по РСБУ на 16% (до 471,3 млрд рублей), говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки. Чистая прибыль в январе-сентябре составила 32,95 млрд рублей, что на 22% ниже показателя за девять месяцев 2024 года (42,4 млрд рублей).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+0,2%) сообщил о планах рассмотреть 21 ноября рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев. Совет директоров по промежуточным дивидендам должен был пройти 23 октября, но был перенесен на неопределенную дату из-за санкций ряда стран.

В четверг на Мосбирже стартовали торги акциями госкомпании "ДОМ.РФ" (тикер DOMRF), которая днем ранее провела на бирже первичное размещение бумаг. IPO прошло по верхней границе диапазона 1650-1750 руб., компания привлекла 25 млрд руб. В первый день торгов котировки акций "ДОМ.РФ" находились в районе цены размещения.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней). Из данных за 17 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до 7,20% с 7,47% на 10 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до 13,3% с 12,6%, приблизившись к уровню мая 2025 года (13,4%), следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, прошедшего 1-14 ноября.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду не стал проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Турции, когда выяснилось, что тот не намерен обсуждать новый американский план по украинскому урегулированию, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Вместо этого украинский президент привез в Анкару другой план, подготовленный вместе с европейскими партнерами. По словам американского официального лица, такой план Россия никогда не примет, отмечается в статье.

Также Axios сообщил со ссылкой на источники, что новый американский план по завершению украинского конфликта предусматривает передачу РФ Донбасса и создание там демилитаризованной зоны в обмен на гарантии безопасности для Украины от Вашингтона. США и другие страны должны будут признать Донбасс и Крым частью РФ, однако Украину об этом просить не будут.

Помимо этого, по данным издания Financial Times, предложение предполагает уменьшение численности украинской армии в два раза, "отказ Киева от некоторого оружия", а также сокращение американской военной помощи Украине.

Вечером в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. По словам собеседников, президент Украины Зеленский "получил сигналы от США о необходимости принять это предложение".

Издание The Wall Street Journal сообщило в четверг со ссылкой на источники, что госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит американский план украинского урегулирования с европейскими официальными лицами.

На вечерней сессии в четверг индекс IMOEX2 локально подскочил и протестировал рубеж 2700 пунктов, обновив максимум за месяц. На нефтяном рынке вечером в четверг цены нефти Brent откатились в район $63 за баррель из-за опасений наращивания мировых поставок российской нефти.

В пятницу рынок акций РФ отыграл восходящий импульс вечера четверга, после чего скорректировался на фоне скептического отношения Кремля к возможному согласию Киева на скорое подписание соглашения, а также просевшей нефти (январский фьючерс на Brent опустился ниже $62,5 за баррель). Индекс МосБиржи после локального взлета выше 2700 пунктов откатился в район 2685 пунктов.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+3,5%, до 5498,5 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 12 января 2026 года.

Совет директоров "ФосАгро" (+1,1%), обсудив на заседании в четверг финрезультаты компании за девять месяцев, не стал выносить рекомендацию по выплате промежуточных дивидендов. Совет директоров также перенес рассмотрение стратегии развития компании до 2030 года на одно из ближайших заседаний.

Совет директоров "Роснефти" (+1%, до 408,45 рубля) рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию (закрытие реестра под выплаты 12 января).

По сообщению издания Financial Times, в США рассчитывают, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию до Дня благодарения (27 ноября), чтобы "позже в ноябре представить мирную сделку в Москве и завершить процесс урегулирования к началу декабря". Издание отмечает, что реализация идеи Вашингтона в указанные сроки маловероятна, поскольку ряд киевских чиновников считает, что в плане Трампа есть несколько явно непреодолимых "красных линий". В Киеве сообщили, что работают над встречными предложениями по урегулированию, которые будут представлены Вашингтону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия не получала официально план США по украинскому урегулированию, предметного обсуждения не было. Также Песков отметил, что в Кремле не знают, на чем основываются сообщения некоторых СМИ о возможности подписания Владимиром Зеленским мирного плана Трампа по Украине до 27 ноября.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что президент США Дональд Трамп считает, что 27 ноября - подходящий дедлайн для рассмотрения Украиной его плана по завершению конфликта. "Четверг подходит для дедлайна по плану в том, что касается Украины", - приводит агентство его слова.

Между тем, Трамп заявил, что в настоящее время не намерен отказываться от введенных им ранее санкций против российских нефтяных компаний. "Трамп сказал, что не намерен отменять санкции, касающиеся российской нефти", - говорится в сообщении Bloomberg.

В период с 17 по 21 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги Московского кредитного банка (+16%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+15%), ПАО "ВИ.ру" (+15%); хуже рынка оказались акции МКПАО "Лента" (-3%), ПАО "Софтлайн" (-3%), "Глоракса" (-3%).

Рынок акций РФ в последнюю декаду ноября может продолжить попытки коррекционного восстановления, отыгрывая поступающие геополитические и корпоративные новости; также игроки будут следить за данными Росстата о динамике инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в конце месяца может составить 2600-2750 пунктов, для индекса РТС - 1020-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".