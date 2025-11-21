Рубль заметно укрепился в пятницу, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период

Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль заметно укрепился на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,09 руб., что на 12,55 копейки (или на 1,12%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс опускался до минимума с 27 октября - 11,0155 руб./юань).

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22-24 ноября на 1,71 рубля, до 79,0246 руб./$1, и опустил курс евро на 2,04 рубля, до 90,5625 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом снизился на 22,19 копейки - до 11,0576 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствовали, прежде всего, ожидания участников рынка прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, некоторую поддержку рублю оказывали активизировавшиеся продажи валютной выручки экспортерами перед налоговым периодом ноября, пик которого придется на конец следующей недели.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, сообщило Bloomberg. В Киев, "чтобы дать новый толчок мирным усилиям и оценить реальность на местах в Украине", прибыл главком сухопутных войск США Дэн Дрисколл, отмечает агентство.

Агентство Associated Press (AP) обращает внимание: европейские лидеры встревожены тем, что их оттесняют от процесса украинского урегулирования. "Чтобы любой план сработал, нужно, чтобы на борту были и украинцы, и европейцы", - заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Она добавила: "Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны".

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит американский план украинского урегулирования с европейскими официальными лицами, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Европейские дипломаты заявили изданию, что рассчитывают в ходе контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.

Ранее западные СМИ сообщали, что в соответствии с планом Трампа Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил. Ей должно быть запрещено обладать ракетами большой дальности, и также исключается развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток вступления в НАТО, русский язык станет государственным.

Американский план по завершению украинского конфликта учитывает позиции обеих сторон и не является "пророссийским", заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга. "Вы все поняли неверно. Вы читали план полностью? Нет!" - сказала она на брифинге, реагируя на ремарку журналиста, предположившего, что план более выгоден России, а не Украине. "Вы видели сообщения лишь об одной из сторон конфликта. Так что я хочу, чтобы вы поняли, что администрация в равной степени общалась с обеими сторонами", - добавила Левитт.

Мировые цены на нефть ускорили падение вечером в пятницу, инвесторы продолжают оценивать сообщения СМИ о планах по урегулированию конфликта вокруг Украины. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $62,28 за баррель, что на 1,74% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,97%, до $57,84 за баррель.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут в ближайшие дни обсудить предложенный американской стороной план по урегулированию конфликта, сообщает Bloomberg. По данным агентства, этот план предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Администрация Трампа хотела бы, чтобы Москва и Киев пришли к соглашению по украинскому вопросу до конца этого года, сообщило в пятницу CNN со ссылкой на источники.

Ранее Financial Times давала несколько иную оценку. Газета отмечала, что в США рассчитывают, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план до Дня благодарения (27 ноября), чтобы "позже в ноябре представить мирную сделку в Москве и завершить процесс урегулирования к началу декабря".

Зеленский провел консультации по этому вопросу с лидерами Франции, Германии и Великобритании, которые высказались в поддержку усилий США по решению украинского кризиса. В заявлении представителя германского правительства Штефана Корнелиуса подчеркивается, что лидеры договорились о тесном сотрудничестве друг с другом, с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном. Они отметили, что "любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или, если быть точнее, консенсуса союзников".

"Со среды рубль перешел к уверенному укреплению, причиной которого мог стать рост продаж валюты экспортерами на фоне улучшения внешнего новостного геополитического фона. За неделю рубль в паре с китайским юанем укрепился на 2,7% - до 11,1 руб./юань, несмотря на снижение мировых цен на нефть. На следующей неделе поддержку нацвалюте может оказать налоговый период, пик которого придется на 28 ноября. Однако общий объем налоговых выплат в этом месяце может оказаться заметно скромнее, чем в прошлом - 0,5 трлн рублей против 0,9 трлн рублей в октябре", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский,

Курс российского рубля в ближайшее время может временно укрепиться до 11 рублей за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). "Помимо геополитического фактора в моменте поддержку нацвалюте может оказывать постепенно приближающийся налоговый период. При этом разрешение на транзакции с большинством зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) продлено до 13 декабря, но сегодня вступают в силу октябрьские санкции США против других фирм. На этом фоне курс юаня может на время уйти к отметке 11 руб./юань", - отмечают эксперты.

Основным фактором давления на нефтяные котировки остаются ослабившиеся опасения выпадения нефти РФ с рынка. При этом трудовая статистика из США не оказала значимого влияния на сырьевые рынки. По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", в целом у нефтяных котировок есть потенциал возврата ближе к $63 за баррель сорта Brent в отсутствие особо позитивных новостей относительно деэскалации ситуации вокруг Украины.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают плавно снижаться. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 ноября снизилась на 4 базисных пункта - до 16,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась по отношению к предыдущему дню на 1 базисный пункт и 21 ноября составила 16,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта, составив в пятницу 17,2% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев потеряла 3 базисных пункта, снизившись до 18,97% годовых.