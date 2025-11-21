Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ

Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, а пара рубль/юань будет находиться у нижней границы коридора 11-11,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

"Рубль на текущей неделе смог перейти к укреплению, реагируя на улучшение ожиданий по геополитике. - пишут они в комментарии. - К концу недели китайская валюта снизилась на 2,7%, вплотную подходя в пятницу к нижней границе коридора 11-11,5 руб./юань. На следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в связи с ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров перед пиком налоговых выплат. Ожидаем, что пара юань/рубль будет находиться у нижней границы диапазона 11-11,5 руб./юань".

Цены на Brent за неделю потеряли 1,2%, ближайший фьючерс впервые за месяц уходил ниже $62/барр., но вернулся в итоге к $63/барр. По мнению экспертов, в фокусе инвесторов следующие факторы: ослабление геополитического напряжения, избыток мирового предложения из-за роста добычи со стороны стран ОПЕК+ и снижения глобального спроса на нефть.

Аналитики ПСБ полагают, что Brent останется в зоне $60-65/барр. на следующей неделе.

