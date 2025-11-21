"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 8069 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"ФосАгро" представила сильные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 ода, - пишет эксперт. - Компания продолжает наращивать производство и продажи удобрений, что в совокупности с более высокими ценами реализации обеспечило хорошую динамику ключевых финансовых результатов. Несмотря на отсутствие рекомендации промежуточных выплат за 3-й квартал, мы ожидаем финальный дивиденд по итогам 2025 года в размере 238 рублей на акцию".

