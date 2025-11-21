Рубль днем укрепился к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период

Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже днем в пятницу; рубль усилил темпы укрепления на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,0635 руб., что на 15,2 копейки (или на 1,36%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе утренних торгов курс опускался до 11,0155 руб./юань). Китайская валюта при этом оказалась на 21,6 копейки ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,32%, до 79,08 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 1,22%, до 90,86 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствуют, прежде всего, ожидания участников рынка прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, некоторую поддержку рублю оказывают активизировавшиеся продажи валютной выручки экспортерами перед налоговым периодом ноября, пик которого придется на конец следующей недели.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, сообщило Bloomberg. В Киев, "чтобы дать новый толчок мирным усилиям и оценить реальность на местах в Украине", прибыл главком сухопутных войск США Дэн Дрисколл, отмечает агентство.

В свою очередь Financial Times сообщает: в США рассчитывают, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию до Дня благодарения (27 ноября), чтобы "позже в ноябре представить мирную сделку в Москве и завершить процесс урегулирования к началу декабря". Издание отмечает, что реализация идеи Вашингтона в указанные сроки маловероятна, поскольку ряд киевских чиновников считает, что в плане Трампа есть несколько явно непреодолимых "красных линий".

Агентство Associated Press (AP) обращает внимание: европейские лидеры встревожены тем, что их оттесняют от процесса украинского урегулирования. "Чтобы любой план сработал, нужно, чтобы на борту были и украинцы, и европейцы", - заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Она добавила: "Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны".

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит американский план украинского урегулирования с европейскими официальными лицами, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Европейские дипломаты заявили изданию, что рассчитывают в ходе контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.

Ранее западные СМИ сообщали, что в соответствии с планом Трампа Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил. Ей должно быть запрещено обладать ракетами большой дальности, и также исключается развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток вступления в НАТО, русский язык станет государственным.

Американский план по завершению украинского конфликта учитывает позиции обеих сторон и не является "пророссийским", заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга. "Вы все поняли неверно. Вы читали план полностью? Нет!" - сказала она на брифинге, реагируя на ремарку журналиста, предположившего, что план более выгоден России, а не Украине. "Вы видели сообщения лишь об одной из сторон конфликта. Так что я хочу, чтобы вы поняли, что администрация в равной степени общалась с обеими сторонами", - добавила Левитт.

Мировые цены на нефть теряют более 1,5% на торгах в пятницу на сообщениях о том, что США продвигают свой план по урегулированию конфликта на Украине. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,39 за баррель, что на 1,56% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,81%, до $57,93 за баррель.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут в ближайшие дни обсудить предложенный американской стороной план по урегулированию конфликта, сообщает Bloomberg. По данным агентства, этот план предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Зеленский проводит консультации по этому вопросу с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Европейские дипломаты скептически оценивают возможность заключения мирной сделки по Украине, отмечает Bloomberg.

Курс российского рубля может временно укрепиться до 11 рублей за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). "Помимо геополитического фактора в моменте поддержку нацвалюте может оказывать постепенно приближающийся налоговый период. При этом разрешение на транзакции с большинством зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) продлено до 13 декабря, но сегодня вступают в силу октябрьские санкции США против других фирм. На этом фоне курс юаня может на время уйти к отметке 11 руб./юань", - отмечают эксперты.

Основным фактором давления на нефтяные котировки остаются ослабившиеся опасения выпадения нефти РФ с рынка. При этом трудовая статистика из США не оказала значимого влияния на динамику сырьевых рынков. По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", в целом у нефтяных котировок есть потенциал возврата ближе к $63 за баррель сорта Brent в отсутствие особо позитивных новостей относительно деэскалации ситуации вокруг Украины.

Курс валютной пары "юань/рубль" будет двигаться в нижней половине диапазона 11,0-11,5 руб. за юань в пятницу с возможной попыткой перехода китайской валюты к восстановлению ближе к концу торговой сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Рубль в начале пятничных торгов попытается инерционно продолжить восходящую динамику, поддерживаемый как новостным фоном, так и ожиданием роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе, что сдержит продажи в рубле, - отмечает эксперт. - Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают плавно снижаться. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 ноября снизилась на 4 базисных пункта - до 16,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась по отношению к предыдущему дню на 1 базисный пункт и 21 ноября составила 16,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта, составив в пятницу 17,2% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев потеряла 3 базисных пункта, снизившись до 18,97% годовых.