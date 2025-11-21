"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen

"Финам" после рассмотрения отчетности за 3К2025 присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen Inc. с целевой ценой $406 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 18,7%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Биотехнологический гигант Amgen отчитался за 3К со значительным превышением прогнозов, при этом компания добивается уверенного прогресса в разработках по нескольким направлениям медицины одновременно, включая наиболее злободневные, такие как терапия метаболических нарушений и онкология, - пишет эксперт. - В конце года у компании на повестке - 2 решения FDA по новым заявкам, с высокими шансами на одобрение".

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.