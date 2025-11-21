Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций "Т-Технологий" на фоне опубликованных финрезультатов по МСФО за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков.

"Т-Технологии" раскрыли финансовые результаты по МСФО за 3К25: операционная чистая прибыль группы составила 45,2 млрд руб. (+9% кв/кв, +19% г/г) при ROE на уровне 29%, что соответствует ожиданиям аналитиков Альфа-банка и превышает консенсус-прогноз на 4%.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 3К25 в размере 36 руб. на акцию, то есть распределить 24% чистой прибыли (это предполагает дивидендную доходность 1,2%), а также одобрил программу обратного выкупа (5% капитала до конца 2026 года), отмечается в обзоре. Менеджмент подтвердил свои ориентиры на 2025 год: он ожидает роста операционной чистой прибыли более чем на 40% и ROE уровне 30%.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Т-Технологий" - по нашим оценкам, при текущих котировках они торгуются с коэффициентом P/E 2025П на уровне 4,7х и P/E 2026П на уровне 3,2х, что предполагает соответственно 15%-ю премию и 11%-й дисконт к Сбербанку (против исторической средней премии 64%), при более высоком ожидаемом ROE (выше 30% против 22%)", - пишут эксперты Евгений Кипнис и Филипп Николаев.

