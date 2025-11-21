"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 7283 рублей а бумагу, что соответствует потенциалу роста на 31%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 397 руб. в качестве промежуточных дивидендов. Доходность выплаты может составить 7,2%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 12 января.

"Выплата незначительно превышает наш базовый сценарий, предполагавший дивиденд в 387 руб., и, по нашим расчетам, составляет около 100% скорректированного свободного денежного потока за первое полугодие, что соответствует дивидендной политике нефтяника, - пишет эксперт. - Такие выплаты позитивны для инвестиционного кейса нефтяника, т.к. неопределенность в размере дивидендов оставалась достаточно высокой до последнего".

На взгляд аналитика, следование дивидендной политике может говорить о том, что ущерб от санкций на компанию оказался скорее умеренным, а менеджмент и акционеры планируют продолжить работу над максимизацией капитализации.

