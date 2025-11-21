"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ПАО "Софтлайн", в настоящее время бумаги котируются на справедливом уровне, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Выполнение амбициозных планов менеджмента эмитента на 2025 год потребует сильного IV квартала, отмечает эксперт.

"Компания сохраняет годовой прогноз EBITDA на уровне 9-10,5 млрд руб., что представляется непростой задачей. Мы не можем сказать, что результат недостижим, поскольку в силу высокой сезонности бизнеса много выручки и прибыли приходится на IV квартал. Но обращаем внимание, что в I полугодии 2025 года "Софтлайн", по нашим оценкам, показывала небольшое снижение EBITDA (до 2,1 млрд руб.)", - указывает Булгаков.

Существенный эффект на экономику "Софтлайна" может оказать ожидаемое введение соцналога с 1 января 2026 года, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции. Для выхода на EBITDA в 9 млрд руб. компании придется показать рост около 72% с уровня скорректированной EBITDA в 5,2 млрд руб. за 2024 год. Мы надеемся, что эмитент сможет совершить рывок в IV квартале 2025 года для выхода на ожидаемый уровень. Считаем, что бумага оценена справедливо на текущих уровнях. Однако не исключаем переоценку вниз, если рост по году не материализуется", - пишет Булгаков в обзоре.

