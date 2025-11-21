Бумаги ФосАгро остаются одними из долгосрочных фаворитов сырьевого сектора - "Т-Инвестиции"

Бумаги "ФосАгро" остаются одними из долгосрочных фаворитов сырьевого сектора на российском фондовом рынке, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ахмеда Алиева.

Эмитент представил результаты за третий квартал текущего года по МСФО, также совет директоров не стал выносить рекомендацию по выплате промежуточных дивидендов.

"Представленная отчетность не стала для нас сюрпризом, в том числе отсутствие решения по дивидендам. Ранее менеджмент указывал, что нацеливается на снижение долговой нагрузки до 1х по показателю чистый долг/EBITDA, после чего возможен возврат к более щедрым выплатам, - отмечает эксперт. - В третьем квартале фактически отсутствовала база для выплат (был довольно низкий свободный денежный поток). Допускаем, что компания может объединить выплаты за третий и четвертый кварталы - ранее уже были такие случаи. Мы продолжаем выделять бумаги "ФосАгро" как одного из долгосрочных фаворитов в сырьевом секторе".

