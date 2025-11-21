Brent торгуется у $62,7/барр

Рынок акций США закрылся в минусе по итогам торгов в четверг, несмотря на сильную отчетность Nvidia. Фондовые индексы стра АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу утром, Brent торгуется у $62,7 за баррель.

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в начале сессии, не смогли удержаться в "зеленой зоне" и завершили торги в четверг резким снижением.

Поначалу поддержку рынку оказала сильная квартальная отчетность Nvidia Corp. (SPB: NVDA), самой дорогой компании в мире. Однако затем инвесторы стали беспокоиться по поводу завышенных котировок чипмейкера и ИИ-сектора в целом.

Акции Nvidia подешевели на 3,2%, хотя американский разработчик графических процессоров в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом выручка вновь оказалась рекордной.

Давление на рынок также оказали сомнения в том, генерируют ли ИИ-компании достаточно выручки и прибыли, чтобы оправдать их колоссальные расходы на инфраструктуру, отметил Мэтт Мэйли из Miller Tabak + Co.

Также инвесторы оценивали статданные о состоянии американского рынка труда, обнародованные с опозданием из-за приостановки работы федерального правительства.

Как стало известно в четверг, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 119 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс.

Тем временем безработица в стране в позапрошлом месяце увеличилась до 4,4% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц. Это максимум с октября 2021 года.

Ранее министерство труда США сообщило, что не будет публиковать данные за октябрь, поскольку самый продолжительный в истории страны шатдаун помешал сбору информации, необходимой для расчета уровня безработицы.

При этом ноябрьский отчет будет опубликован только 16 декабря, а не 5 декабря, как планировалось изначально. Следующее заседание Федеральной резервной системы назначено на 9-10 декабря. Таким образом, перенос даты публикации лишает руководство Федрезерва критически важной информации для принятия решений относительно изменения базовой процентной ставки.

Вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас оценивается рынком в 39,6%, по данным FedWatch.

Капитализация Walmart Inc. (SPB: WMT) выросла на 6,5%. Крупнейший в США ритейлер в третьем квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, а также повысил годовые прогнозы.

Также компания приняла решение перенести листинг с Нью-Йоркской фондовой биржи на биржу Nasdaq. Её акции начнут торговаться на новой площадке 9 декабря под прежним тикером "WMT".

Цена бумаг Palo Alto Networks упала на 7,2%. Разработчик решений в сфере кибербезопасности снизил чистую прибыль на 5% в первом квартале 2026 финансового года, а также сообщил о покупке компании Chronosphere за $3,35 млрд.

Американский производитель лекарств и медицинского оборудования Abbott Laboratories достиг соглашения о покупке Exact Sciences, специализирующейся на разработке методов раннего выявления рака, за $23 млрд с учетом долга.

Рыночная стоимость Abbott снизилась на 1,7%, цена бумаг Exact Sciences подскочила на 17%.

Акции Verizon Communications (SPB: VZ) подешевели на 1% после того, как крупнейший в США телекоммуникационный провайдер анонсировал сокращение более 13 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации операций с целью снижения издержек.

Цена бумаг Bath & Body Works рухнула на 25% после того, как ритейлер ухудшил годовой прогноз для скорректированной прибыли на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,84% - до 45752,26 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,56% - до 6538,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,15% и составил 22078,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют существенное снижение вслед за аналогичной динамикой на фондовом рынке США днем ранее.

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 2,9% в сентябре.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также усилился до 3% с 2,9%. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,6% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,766 трлн иен ($62 млрд), по данным министерства финансов. Это максимальный показатель за семь месяцев. Импорт вырос на 0,7% и составил 9,998 трлн иен (максимальный показатель за девять месяцев).

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1,1%, а также сокращение импорта на 0,7%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК опустилось на 2,4%.

В число лидеров снижения входят акции технологических компаний, включая Advantest (-11,4%), SoftBank Group (-10,5%), Disco (-7,7%), Tokyo Electron (-6,4%),

Между тем поднимается стоимость акций автопроизводителей Toyota (+2,4%), Nissan (+1,3%) и Honda (+2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:40 МСК уменьшились на 1,5%.

На Гонконгской фондовой бирже в число лидеров падения входят акции интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU), подешевевшие на 5,1%, оператора казино Sands China - на 4,9%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,9%.

Котировки бумаг автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD снизились на 0,7% и 1,4% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,9%, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,2% и 2,7% соответственно.

Акции Netease Inc. (SPB: NTES) ушли вниз на 1,8%. Разработчик видеоигр в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 32%, однако результат не оправдал прогноза аналитиков.

При этом цена акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) растет на 0,5%. Компания планирует поставить более 400 тыс. электромобилей в 2025 году по сравнению с ранее ожидавшимися 350 тыс. машин. При этом в четверг компания отпраздновала выпуск с конвейера 500-тысячной машины.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК упал на 3,7%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизились на 5,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 8,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,3%, сталелитейной Posco - на 3,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%, KB Financial Group - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 1,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 3,2%.

Цены на нефть опускаются в пятницу благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности.

Трейдеры оценивают сообщения СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,68 за баррель, что на $0,7 (1,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $0,13 (0,2%), до $63,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,75 (1,27%), до $58,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,25 (0,42%), до $59 за баррель.

Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, пишет агентство.

"План по разрешению конфликта ослабляет давление на нефтяной рынок, связанное с геополитикой, но не меняет ситуацию в корне, - отмечает главный инвестиционный директор Karobaar Capital Харис Хуршид. - Пока не произошло чего-то конкретного, это скорее рефлекторная реакция рынка".

В пятницу вступают в силу санкции США в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).