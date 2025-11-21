.
.
.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Отдельные финпоказатели крупнейших компаний имеют тенденцию к ухудшению
Аналитики отмечают тенденцию к ухудшению отдельных финансовых показателей крупнейших публичных компаний нефинансового сектора из топ-50. В частности, фиксируется значительный рост отношения процентных платежей к выручке по компаниям выборки на фоне...
 
Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить
В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе. И, как пишут "Известия", власти прорабатывают этот вопрос. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в...
 
Банки и их клиенты перешли к снижению лимитов по кредиткам
В октябре 2025 года, согласно данным БКИ "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ), средний лимит по выданным кредитным картам опустился до 100,5 тыс. руб., что соответствует уровню трехлетней давности. Это минимум с октября 2022 года, пишет "Коммерсант"....
 
21 ноября 2025 года 09:10

Brent торгуется у $62,7/барр

Рынок акций США закрылся в минусе по итогам торгов в четверг, несмотря на сильную отчетность Nvidia. Фондовые индексы стра АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу утром, Brent торгуется у $62,7 за баррель.

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в начале сессии, не смогли удержаться в "зеленой зоне" и завершили торги в четверг резким снижением.

Поначалу поддержку рынку оказала сильная квартальная отчетность Nvidia Corp. (SPB: NVDA), самой дорогой компании в мире. Однако затем инвесторы стали беспокоиться по поводу завышенных котировок чипмейкера и ИИ-сектора в целом.

Акции Nvidia подешевели на 3,2%, хотя американский разработчик графических процессоров в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом выручка вновь оказалась рекордной.

Давление на рынок также оказали сомнения в том, генерируют ли ИИ-компании достаточно выручки и прибыли, чтобы оправдать их колоссальные расходы на инфраструктуру, отметил Мэтт Мэйли из Miller Tabak + Co.

Также инвесторы оценивали статданные о состоянии американского рынка труда, обнародованные с опозданием из-за приостановки работы федерального правительства.

Как стало известно в четверг, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 119 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс.

Тем временем безработица в стране в позапрошлом месяце увеличилась до 4,4% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц. Это максимум с октября 2021 года.

Ранее министерство труда США сообщило, что не будет публиковать данные за октябрь, поскольку самый продолжительный в истории страны шатдаун помешал сбору информации, необходимой для расчета уровня безработицы.

При этом ноябрьский отчет будет опубликован только 16 декабря, а не 5 декабря, как планировалось изначально. Следующее заседание Федеральной резервной системы назначено на 9-10 декабря. Таким образом, перенос даты публикации лишает руководство Федрезерва критически важной информации для принятия решений относительно изменения базовой процентной ставки.

Вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас оценивается рынком в 39,6%, по данным FedWatch.

Капитализация Walmart Inc. (SPB: WMT) выросла на 6,5%. Крупнейший в США ритейлер в третьем квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, а также повысил годовые прогнозы.

Также компания приняла решение перенести листинг с Нью-Йоркской фондовой биржи на биржу Nasdaq. Её акции начнут торговаться на новой площадке 9 декабря под прежним тикером "WMT".

Цена бумаг Palo Alto Networks упала на 7,2%. Разработчик решений в сфере кибербезопасности снизил чистую прибыль на 5% в первом квартале 2026 финансового года, а также сообщил о покупке компании Chronosphere за $3,35 млрд.

Американский производитель лекарств и медицинского оборудования Abbott Laboratories достиг соглашения о покупке Exact Sciences, специализирующейся на разработке методов раннего выявления рака, за $23 млрд с учетом долга.

Рыночная стоимость Abbott снизилась на 1,7%, цена бумаг Exact Sciences подскочила на 17%.

Акции Verizon Communications (SPB: VZ) подешевели на 1% после того, как крупнейший в США телекоммуникационный провайдер анонсировал сокращение более 13 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации операций с целью снижения издержек.

Цена бумаг Bath & Body Works рухнула на 25% после того, как ритейлер ухудшил годовой прогноз для скорректированной прибыли на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,84% - до 45752,26 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,56% - до 6538,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,15% и составил 22078,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют существенное снижение вслед за аналогичной динамикой на фондовом рынке США днем ранее.

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 2,9% в сентябре.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также усилился до 3% с 2,9%. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,6% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,766 трлн иен ($62 млрд), по данным министерства финансов. Это максимальный показатель за семь месяцев. Импорт вырос на 0,7% и составил 9,998 трлн иен (максимальный показатель за девять месяцев).

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1,1%, а также сокращение импорта на 0,7%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК опустилось на 2,4%.

В число лидеров снижения входят акции технологических компаний, включая Advantest (-11,4%), SoftBank Group (-10,5%), Disco (-7,7%), Tokyo Electron (-6,4%),

Между тем поднимается стоимость акций автопроизводителей Toyota (+2,4%), Nissan (+1,3%) и Honda (+2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:40 МСК уменьшились на 1,5%.

На Гонконгской фондовой бирже в число лидеров падения входят акции интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU), подешевевшие на 5,1%, оператора казино Sands China - на 4,9%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,9%.

Котировки бумаг автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD снизились на 0,7% и 1,4% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,9%, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,2% и 2,7% соответственно.

Акции Netease Inc. (SPB: NTES) ушли вниз на 1,8%. Разработчик видеоигр в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 32%, однако результат не оправдал прогноза аналитиков.

При этом цена акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) растет на 0,5%. Компания планирует поставить более 400 тыс. электромобилей в 2025 году по сравнению с ранее ожидавшимися 350 тыс. машин. При этом в четверг компания отпраздновала выпуск с конвейера 500-тысячной машины.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК упал на 3,7%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизились на 5,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 8,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,3%, сталелитейной Posco - на 3,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%, KB Financial Group - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 1,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 3,2%.

Цены на нефть опускаются в пятницу благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности.

Трейдеры оценивают сообщения СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,68 за баррель, что на $0,7 (1,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $0,13 (0,2%), до $63,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,75 (1,27%), до $58,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,25 (0,42%), до $59 за баррель.

Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, пишет агентство.

"План по разрешению конфликта ослабляет давление на нефтяной рынок, связанное с геополитикой, но не меняет ситуацию в корне, - отмечает главный инвестиционный директор Karobaar Capital Харис Хуршид. - Пока не произошло чего-то конкретного, это скорее рефлекторная реакция рынка".

В пятницу вступают в силу санкции США в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 ноября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе возобновил рост на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании
Рынок акций РФ в середине ноября возобновил подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному разрешению военного конфликта на Украине после анонсированного США плана урегулирования; также поддержку оказали данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи локально опускался ниже 2500 пунктов, но к концу недели отскочил вверх в район 2700 пунктов.    читать дальше
21 ноября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ поднялся до 2685п по индексу МосБиржи на геополитических надеждах, неделю закрыл ростом
Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций в пятницу вырос на надеждах на прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине, подогретых сообщениями западных СМИ о подготовленном США плане по урегулированию; сдерживающими факторами выступили скептическое отношение Кремля к согласию Киева на скорое подписание соглашения и просевшая нефть (январский фьючерс на Brent упал к $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2685 пунктов, индекс РТС за счет резкого укрепления рубля превысил 1070 пунктов (максимум с начала сентября).    читать дальше
21 ноября 2025 года 19:30
Рубль заметно укрепился в пятницу, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль заметно укрепился на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.    читать дальше
21 ноября 2025 года 19:01
Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ
Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, а пара рубль/юань будет находиться у нижней границы коридора 11-11,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе смог перейти к укреплению, реагируя на улучшение ожиданий по...    читать дальше
21 ноября 2025 года 18:35
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Аэрофлота до 77,15 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Аэрофлота" с 88,66 руб. до 77,15 руб. за штуку, что предполагает 45%-й среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Оценка по-прежнему учитывает 25%-ный дисконт - поправку на...    читать дальше
21 ноября 2025 года 18:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 8069 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ФосАгро" представила сильные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 ода, - пишет эксперт. - Компания продолжает...    читать дальше
21 ноября 2025 года 17:35
"Финам" рекомендует держать акции Lam Research с прогнозной ценой $135,2
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акцияи Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $135,2 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу снижения на 3,2%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "В последние месяцы акции Lam Research показывали...    читать дальше
21 ноября 2025 года 17:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Роснефти" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года (формально за 9 месяцев) в размере 11,56 рублей на акцию. Дивидендная...    читать дальше
21 ноября 2025 года 16:31
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen
"Финам" после рассмотрения отчетности за 3К2025 присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen Inc. с целевой ценой $406 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 18,7%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Биотехнологический гигант Amgen отчитался...    читать дальше
21 ноября 2025 года 15:50
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ставки на 50 б.п. и паузой - "Альфа-Капитал"
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и паузой, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала". В ноябре инфляционные ожидания населения неожиданно развернулись вверх - до 13,3% после 12,6% в сентябре и октябре, отмечают эксперты. Оценка наблюдаемой...    читать дальше
21 ноября 2025 года 15:37
Рубль днем укрепился к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже днем в пятницу; рубль усилил темпы укрепления на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.    читать дальше
21 ноября 2025 года 15:16
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций Т-Технологий
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций "Т-Технологий" на фоне опубликованных финрезультатов по МСФО за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. "Т-Технологии" раскрыли финансовые результаты по МСФО за 3К25: операционная чистая прибыль группы составила 45,2 млрд руб. (+9% кв/кв, +19% г/г)...    читать дальше
21 ноября 2025 года 14:45
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций ЛУКОЙЛа
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 7283 рублей а бумагу, что соответствует потенциалу роста на 31%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 397 руб. в качестве промежуточных дивидендов....    читать дальше
21 ноября 2025 года 14:13
"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $462 до $517,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,2% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги...    читать дальше
21 ноября 2025 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ПАО "Софтлайн", в настоящее время бумаги котируются на справедливом уровне, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Выполнение амбициозных планов менеджмента эмитента на 2025 год потребует сильного IV...    читать дальше
