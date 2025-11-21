Рубль укрепился в начале торгов, отыгрывая геополитические сообщения относительно урегулирования конфликта на Украине

Москва. 21 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже утром в пятницу; рубль укрепился в начале биржевых торгов 21 ноября, отыгрывая сообщения в западных СМИ относительно американского плана урегулирования конфликта вокруг Украины.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,143 руб. (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,65 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, сообщил Bloomberg. В Киев, "чтобы дать новый толчок мирным усилиям и оценить реальность на местах в Украине", прибыл главком сухопутных войск США Дэн Дрисколл, отмечает агентство.

В свою очередь Financial Times сообщает: в США рассчитывают, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию до Дня благодарения (27 ноября), чтобы "позже в ноябре представить мирную сделку в Москве и завершить процесс урегулирования к началу декабря". Издание отмечает, что реализация идеи Вашингтона в указанные сроки маловероятна, поскольку ряд киевских чиновников считает, что в плане Трампа есть несколько явно непреодолимых "красных линий".

Агентство Associated Press (AP) обращает внимание: европейские лидеры встревожены тем, что их оттесняют от процесса украинского урегулирования. "Чтобы любой план сработал, нужно, чтобы на борту были и украинцы, и европейцы", - заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Она добавила: "Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны".

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит американский план украинского урегулирования с европейскими официальными лицами, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Европейские дипломаты заявили изданию, что рассчитывают в ходе контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.

Ранее западные СМИ сообщали, что в соответствии с планом Трампа Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил. Ей должно быть запрещено обладать ракетами большой дальности, и также исключается развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток вступления в НАТО, русский язык станет государственным.

Как передал телеканал NBC со ссылкой на источники, в разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Американский план по завершению украинского конфликта учитывает позиции обеих сторон и не является "пророссийским", заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга. "Вы все поняли неверно. Вы читали план полностью? Нет!" - сказала она на брифинге, реагируя на ремарку журналиста, предположившего, что план более выгоден России, а не Украине. "Вы видели сообщения лишь об одной из сторон конфликта. Так что я хочу, чтобы вы поняли, что администрация в равной степени общалась с обеими сторонами", - добавила Левитт. Она отметила, что администрация США работает с обеими сторонами, чтобы понять, на каких условиях они были бы готовы завершить конфликт.

Администрация президента США готова ввести новые санкции в отношении России, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине, и призывает стороны к переговорам, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН. "Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - сказал Уолтц.

Он отметил, что уже давно пора положить конец конфликту между Россией и Украиной. "Я надеюсь, мы все согласимся с тем, что этот конфликт не закончится военным путем. Лидеры России и Украины должны начать переговоры. И Россия, и Украина должны согласиться на прекращение огня", - заявил постпред США. Уолтц подчеркнул, что "дипломатия - это единственный путь к прочному и справедливому миру".

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности. Трейдеры оценивают сообщения СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $62,79 за баррель, что на 0,93% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 0,2%, до $63,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,08%, до $58,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,42%, до $59 за баррель.

Курс валютной пары "юань/рубль" будет двигаться в нижней половине диапазона 11,0-11,5 руб. за юань в пятницу с возможной попыткой перехода китайской валюты к восстановлению ближе к концу торговой сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Рубль в начале пятничных торгов попытается инерционно продолжить восходящую динамику, поддерживаемый как новостным фоном, так и ожиданием роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе, что сдержит продажи в рубле, - отмечает эксперт. - Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных".