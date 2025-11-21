.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно подрасти, отыгрывая новости на геополитическую тематику
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Отдельные финпоказатели крупнейших компаний имеют тенденцию к ухудшению
Аналитики отмечают тенденцию к ухудшению отдельных финансовых показателей крупнейших публичных компаний нефинансового сектора из топ-50. В частности, фиксируется значительный рост отношения процентных платежей к выручке по компаниям выборки на фоне...
 
Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить
В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе. И, как пишут "Известия", власти прорабатывают этот вопрос. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в...
 
Банки и их клиенты перешли к снижению лимитов по кредиткам
В октябре 2025 года, согласно данным БКИ "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ), средний лимит по выданным кредитным картам опустился до 100,5 тыс. руб., что соответствует уровню трехлетней давности. Это минимум с октября 2022 года, пишет "Коммерсант"....
 
21 ноября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно подрасти, отыгрывая новости на геополитическую тематику

Москва. 21 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщения в западных СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, сообщил Bloomberg. В Киев, "чтобы дать новый толчок мирным усилиям и оценить реальность на местах в Украине", прибыл главком сухопутных войск США Дэн Дрисколл, отмечает агентство.

В свою очередь Financial Times сообщает: в США рассчитывают, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию до Дня благодарения (27 ноября), чтобы "позже в ноябре представить мирную сделку в Москве и завершить процесс урегулирования к началу декабря". Издание отмечает, что реализация идеи Вашингтона в указанные сроки маловероятна, поскольку ряд киевских чиновников считает, что в плане Трампа есть несколько явно непреодолимых "красных линий".

Агентство Associated Press (AP) обращает внимание: европейские лидеры встревожены тем, что их оттесняют от процесса украинского урегулирования. "Чтобы любой план сработал, нужно, чтобы на борту были и украинцы, и европейцы", - заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Она добавила: "Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны".

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит американский план украинского урегулирования с европейскими официальными лицами, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Европейские дипломаты заявили изданию, что рассчитывают в ходе контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.

Ранее западные СМИ сообщали, что в соответствии с планом Трампа Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил. Ей должно быть запрещено обладать ракетами большой дальности, и также исключается развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток вступления в НАТО, русский язык станет государственным.

Как передал телеканал NBC со ссылкой на источники, в разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Американский план по завершению украинского конфликта учитывает позиции обеих сторон и не является "пророссийским", заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга. "Вы все поняли неверно. Вы читали план полностью? Нет!" - сказала она на брифинге, реагируя на ремарку журналиста, предположившего, что план более выгоден России, а не Украине. "Вы видели сообщения лишь об одной из сторон конфликта. Так что я хочу, чтобы вы поняли, что администрация в равной степени общалась с обеими сторонами", - добавила Левитт. Она отметила, что администрация США работает с обеими сторонами, чтобы понять, на каких условиях они были бы готовы завершить конфликт.

Администрация президента США готова ввести новые санкции в отношении России, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине, и призывает стороны к переговорам, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН. "Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - сказал Уолтц.

Он отметил, что уже давно пора положить конец конфликту между Россией и Украиной. "Я надеюсь, мы все согласимся с тем, что этот конфликт не закончится военным путем. Лидеры России и Украины должны начать переговоры. И Россия, и Украина должны согласиться на прекращение огня", - заявил постпред США. Уолтц подчеркнул, что "дипломатия - это единственный путь к прочному и справедливому миру".

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в начале сессии, не смогли удержаться в "зеленой зоне" и завершили торги в четверг резким снижением. Поначалу поддержку рынку оказала сильная квартальная отчетность Nvidia, самой дорогой компании в мире. Однако затем инвесторы стали беспокоиться по поводу завышенных котировок чипмейкера и ИИ-сектора в целом.

Также инвесторы оценивали статданные о состоянии американского рынка труда, обнародованные с опозданием из-за приостановки работы федерального правительства. Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 119 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс. Тем временем безработица в стране в позапрошлом месяце увеличилась до 4,4% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц. Это максимум с октября 2021 года.

Ранее министерство труда США сообщило, что не будет публиковать данные за октябрь, поскольку самый продолжительный в истории страны шатдаун помешал сбору информации, необходимой для расчета уровня безработицы. При этом ноябрьский отчет будет опубликован только 16 декабря, а не 5 декабря, как планировалось изначально. Ближайшее заседание ФРС назначено на 9-10 декабря. Таким образом, перенос даты публикации лишает руководство Федрезерва важной информации для принятия решений относительно базовой процентной ставки. Вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас оценивается рынком в 39,6%, по данным FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют существенное снижение вслед за аналогичной динамикой на фондовом рынке США днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК опустилось на 2,4%. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:40 МСК уменьшились на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК упал на 3,7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 1,6%.

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности. Трейдеры оценивают сообщения СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,75 за баррель, что на 1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 0,2%, до $63,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,15%, до $58,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,42%, до $59 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 12,581 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,545 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 ноября вырос всего на 0,003% и составил 118,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1190,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,71%), "РЖД-001P-02R" (+0,24%) и "РЖД-001P-01R" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,4%), "РЖД-001Р-21R" (-0,36%) и "Автодор-003Р-02" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 7,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Компания установила ставку купона на уровне 15,99% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,97% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Борец капитал" зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и фиксированными купонами в размере 1 млрд рублей, 2-летнего флоатера серии 001Р-04 в размере 5 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска облигаций общим планируемым объемом не более 8 млрд рублей прошел 20 ноября. Купоны по займам ежемесячные. Финальный ориентир ставки купона "фикса" составил 18% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,56% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру - 2,9% годовых. Техразмещение запланировано на 24 ноября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, флоатер - только для квалинвесторов.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-05 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 20% годовых. Компания проводила сбор заявок на бонды с 10:00 18 ноября до 17:00 20 ноября. Ставка 1-го купона - фиксированная, ставки последующих купонов - плавающие, будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России + спред 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации - 100 млн рублей. В дату окончания 64-го купона (примерно через 5,25 года с даты размещения) предусмотрен call-опцион, в последующем досрочное погашение возможно в дату окончания каждого купонного периода, но только после получения согласования Банка России. Техразмещение запланировано на 24 ноября. Размещение будет проходить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило спред к ключевой ставке ЦБ для 1-12-го купонов облигаций серии БО-П21 в размере 0,5% годовых. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена оферта через один год. Купоны по займу переменные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября без премаркетинга. Объем флоатера пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 25 ноября. Компания 25 ноября также планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П20 с амортизацией и фиксированными купонами объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. Техразмещение "фикса" запланировано на 28 ноября.

"Авто финанс банк" установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 3-летних облигаций серии БО-001Р-17 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,15% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 003Р-06 с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года + 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-005Р-05 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГТЛК (OKPO code: 57992197) 27 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-11 объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) принял решение досрочно погасить два выпуска субординированных облигаций 2-й и 3-й серий общим объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату выплаты за 18-й купонный период. Для облигаций 2-й серии она приходится на 15 декабря, 3-й серии на 12 декабря. 17 ноября ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решения о выпусках данных облигаций. Согласно изменениям, в случае, если размещенные облигации исключены из состава источников добавочного капитала, решение об их погашении принимается кредитной организацией - эмитентом самостоятельно без согласования с Банком России. Оба данных выпуска бессрочных субордов были размещены в марте 2017 года (эмитентом выступал СМП банк до его присоединения к ПСБ). Ставки купонов по займам переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 1% годовых. Ставка текущих полугодовых купонов - 22% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 ноября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе возобновил рост на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании
Рынок акций РФ в середине ноября возобновил подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному разрешению военного конфликта на Украине после анонсированного США плана урегулирования; также поддержку оказали данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи локально опускался ниже 2500 пунктов, но к концу недели отскочил вверх в район 2700 пунктов.    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ поднялся до 2685п по индексу МосБиржи на геополитических надеждах, неделю закрыл ростом
Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций в пятницу вырос на надеждах на прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине, подогретых сообщениями западных СМИ о подготовленном США плане по урегулированию; сдерживающими факторами выступили скептическое отношение Кремля к согласию Киева на скорое подписание соглашения и просевшая нефть (январский фьючерс на Brent упал к $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2685 пунктов, индекс РТС за счет резкого укрепления рубля превысил 1070 пунктов (максимум с начала сентября).    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 19:30
Рубль заметно укрепился в пятницу, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль заметно укрепился на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 19:01
Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ
Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, а пара рубль/юань будет находиться у нижней границы коридора 11-11,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе смог перейти к укреплению, реагируя на улучшение ожиданий по...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 18:35
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Аэрофлота до 77,15 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Аэрофлота" с 88,66 руб. до 77,15 руб. за штуку, что предполагает 45%-й среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Оценка по-прежнему учитывает 25%-ный дисконт - поправку на...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 18:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 8069 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ФосАгро" представила сильные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 ода, - пишет эксперт. - Компания продолжает...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:35
"Финам" рекомендует держать акции Lam Research с прогнозной ценой $135,2
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акцияи Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $135,2 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу снижения на 3,2%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "В последние месяцы акции Lam Research показывали...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Роснефти" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года (формально за 9 месяцев) в размере 11,56 рублей на акцию. Дивидендная...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 16:31
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen
"Финам" после рассмотрения отчетности за 3К2025 присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen Inc. с целевой ценой $406 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 18,7%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Биотехнологический гигант Amgen отчитался...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 15:50
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ставки на 50 б.п. и паузой - "Альфа-Капитал"
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и паузой, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала". В ноябре инфляционные ожидания населения неожиданно развернулись вверх - до 13,3% после 12,6% в сентябре и октябре, отмечают эксперты. Оценка наблюдаемой...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 15:37
Рубль днем укрепился к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже днем в пятницу; рубль усилил темпы укрепления на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября.    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 15:16
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций Т-Технологий
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций "Т-Технологий" на фоне опубликованных финрезультатов по МСФО за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. "Т-Технологии" раскрыли финансовые результаты по МСФО за 3К25: операционная чистая прибыль группы составила 45,2 млрд руб. (+9% кв/кв, +19% г/г)...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 14:45
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций ЛУКОЙЛа
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 7283 рублей а бумагу, что соответствует потенциалу роста на 31%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 397 руб. в качестве промежуточных дивидендов....    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 14:13
"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $462 до $517,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,2% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ПАО "Софтлайн", в настоящее время бумаги котируются на справедливом уровне, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Выполнение амбициозных планов менеджмента эмитента на 2025 год потребует сильного IV...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.