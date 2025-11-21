Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно подрасти, отыгрывая новости на геополитическую тематику

Москва. 21 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщения в западных СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. Президент Украины Владимир Зеленский получил из США сигналы о том, что ему следует быстро принять соглашение по урегулированию конфликта, разработанное в консультациях с Москвой, сообщил Bloomberg. В Киев, "чтобы дать новый толчок мирным усилиям и оценить реальность на местах в Украине", прибыл главком сухопутных войск США Дэн Дрисколл, отмечает агентство.

В свою очередь Financial Times сообщает: в США рассчитывают, что Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию до Дня благодарения (27 ноября), чтобы "позже в ноябре представить мирную сделку в Москве и завершить процесс урегулирования к началу декабря". Издание отмечает, что реализация идеи Вашингтона в указанные сроки маловероятна, поскольку ряд киевских чиновников считает, что в плане Трампа есть несколько явно непреодолимых "красных линий".

Агентство Associated Press (AP) обращает внимание: европейские лидеры встревожены тем, что их оттесняют от процесса украинского урегулирования. "Чтобы любой план сработал, нужно, чтобы на борту были и украинцы, и европейцы", - заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Она добавила: "Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны".

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит американский план украинского урегулирования с европейскими официальными лицами, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Европейские дипломаты заявили изданию, что рассчитывают в ходе контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.

Ранее западные СМИ сообщали, что в соответствии с планом Трампа Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил. Ей должно быть запрещено обладать ракетами большой дальности, и также исключается развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток вступления в НАТО, русский язык станет государственным.

Как передал телеканал NBC со ссылкой на источники, в разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Американский план по завершению украинского конфликта учитывает позиции обеих сторон и не является "пророссийским", заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга. "Вы все поняли неверно. Вы читали план полностью? Нет!" - сказала она на брифинге, реагируя на ремарку журналиста, предположившего, что план более выгоден России, а не Украине. "Вы видели сообщения лишь об одной из сторон конфликта. Так что я хочу, чтобы вы поняли, что администрация в равной степени общалась с обеими сторонами", - добавила Левитт. Она отметила, что администрация США работает с обеими сторонами, чтобы понять, на каких условиях они были бы готовы завершить конфликт.

Администрация президента США готова ввести новые санкции в отношении России, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине, и призывает стороны к переговорам, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН. "Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - сказал Уолтц.

Он отметил, что уже давно пора положить конец конфликту между Россией и Украиной. "Я надеюсь, мы все согласимся с тем, что этот конфликт не закончится военным путем. Лидеры России и Украины должны начать переговоры. И Россия, и Украина должны согласиться на прекращение огня", - заявил постпред США. Уолтц подчеркнул, что "дипломатия - это единственный путь к прочному и справедливому миру".

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в начале сессии, не смогли удержаться в "зеленой зоне" и завершили торги в четверг резким снижением. Поначалу поддержку рынку оказала сильная квартальная отчетность Nvidia, самой дорогой компании в мире. Однако затем инвесторы стали беспокоиться по поводу завышенных котировок чипмейкера и ИИ-сектора в целом.

Также инвесторы оценивали статданные о состоянии американского рынка труда, обнародованные с опозданием из-за приостановки работы федерального правительства. Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 119 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 50 тыс. Тем временем безработица в стране в позапрошлом месяце увеличилась до 4,4% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц. Это максимум с октября 2021 года.

Ранее министерство труда США сообщило, что не будет публиковать данные за октябрь, поскольку самый продолжительный в истории страны шатдаун помешал сбору информации, необходимой для расчета уровня безработицы. При этом ноябрьский отчет будет опубликован только 16 декабря, а не 5 декабря, как планировалось изначально. Ближайшее заседание ФРС назначено на 9-10 декабря. Таким образом, перенос даты публикации лишает руководство Федрезерва важной информации для принятия решений относительно базовой процентной ставки. Вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас оценивается рынком в 39,6%, по данным FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют существенное снижение вслед за аналогичной динамикой на фондовом рынке США днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК опустилось на 2,4%. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:40 МСК уменьшились на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК упал на 3,7%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 1,6%.

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности. Трейдеры оценивают сообщения СМИ относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,75 за баррель, что на 1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 0,2%, до $63,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,15%, до $58,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,42%, до $59 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 12,581 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,545 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 ноября вырос всего на 0,003% и составил 118,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1190,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,71%), "РЖД-001P-02R" (+0,24%) и "РЖД-001P-01R" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,4%), "РЖД-001Р-21R" (-0,36%) и "Автодор-003Р-02" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 7,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Компания установила ставку купона на уровне 15,99% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,97% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Борец капитал" зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и фиксированными купонами в размере 1 млрд рублей, 2-летнего флоатера серии 001Р-04 в размере 5 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска облигаций общим планируемым объемом не более 8 млрд рублей прошел 20 ноября. Купоны по займам ежемесячные. Финальный ориентир ставки купона "фикса" составил 18% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,56% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру - 2,9% годовых. Техразмещение запланировано на 24 ноября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, флоатер - только для квалинвесторов.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-05 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 20% годовых. Компания проводила сбор заявок на бонды с 10:00 18 ноября до 17:00 20 ноября. Ставка 1-го купона - фиксированная, ставки последующих купонов - плавающие, будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России + спред 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации - 100 млн рублей. В дату окончания 64-го купона (примерно через 5,25 года с даты размещения) предусмотрен call-опцион, в последующем досрочное погашение возможно в дату окончания каждого купонного периода, но только после получения согласования Банка России. Техразмещение запланировано на 24 ноября. Размещение будет проходить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило спред к ключевой ставке ЦБ для 1-12-го купонов облигаций серии БО-П21 в размере 0,5% годовых. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена оферта через один год. Купоны по займу переменные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября без премаркетинга. Объем флоатера пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 25 ноября. Компания 25 ноября также планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П20 с амортизацией и фиксированными купонами объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. Техразмещение "фикса" запланировано на 28 ноября.

"Авто финанс банк" установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 3-летних облигаций серии БО-001Р-17 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,15% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 003Р-06 с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года + 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-005Р-05 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГТЛК (OKPO code: 57992197) 27 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-11 объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) принял решение досрочно погасить два выпуска субординированных облигаций 2-й и 3-й серий общим объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату выплаты за 18-й купонный период. Для облигаций 2-й серии она приходится на 15 декабря, 3-й серии на 12 декабря. 17 ноября ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решения о выпусках данных облигаций. Согласно изменениям, в случае, если размещенные облигации исключены из состава источников добавочного капитала, решение об их погашении принимается кредитной организацией - эмитентом самостоятельно без согласования с Банком России. Оба данных выпуска бессрочных субордов были размещены в марте 2017 года (эмитентом выступал СМП банк до его присоединения к ПСБ). Ставки купонов по займам переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 1% годовых. Ставка текущих полугодовых купонов - 22% годовых.