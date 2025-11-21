"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Позитивно оцениваем результаты эмитента за 3К25 по МСФО. В целом они оказались чуть выше наших ожиданий и консенсуса. Группа сохраняет высокую рентабельность капитала и темпы роста финансовых показателей, - пишут эксперты. - Сохраняем "позитивный" взгляд. Текущая оценка по мультипликатору P/E за прогнозный 2025 год - 4,9х против среднеисторического значения 9,3х".

"Т-Технологии" - один из уникальных инвестиционных кейсов в финансовом секторе, который сочетает сильные темпы роста и высокую рентабельность капитала, уверены аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.