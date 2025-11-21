.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогноз индекса RGBI на уровнях 118-120п к концу 2025г
.
21 ноября 2025 года 11:52
ПСБ подтверждает прогноз индекса RGBI на уровнях 118-120п к концу 2025г
Банк ПСБ подтверждает прогноз индекса RGBI на уровнях 118-120 пунктов к концу текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. Рост инфляционных ожиданий несколько охладил позитив на рынке ОФЗ, однако позитивный взгляд на рынок госбумаг сохраняется, отмечает эксперт. "Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до 13,3% с 12,6% в октябре, что, на наш взгляд, является следствием повышения НДС и утильсбора (рост ожиданий зафиксирован у граждан со сбережениями). В целом инфляционные ожидания устойчиво остаются повышенными, но их колебания в течение 2025 года происходит в достаточно узком диапазоне 13-13,5%, - пишет Грицкевич. - Мы сохраняем наш прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на 50 б.п. На наш взгляд, скорость смягчения денежно-кредитной политики останется сдержанной - более быстрое снижение инфляции будет компенсироваться ускорением кредитования и повышенным уровнем инфляционных ожиданий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 ноября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ в середине ноября возобновил подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному разрешению военного конфликта на Украине после анонсированного США плана урегулирования; также поддержку оказали данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи локально опускался ниже 2500 пунктов, но к концу недели отскочил вверх в район 2700 пунктов. читать дальше
.21 ноября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ поднялся до 2685п по индексу МосБиржи на геополитических надеждах, неделю закрыл ростом
Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций в пятницу вырос на надеждах на прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине, подогретых сообщениями западных СМИ о подготовленном США плане по урегулированию; сдерживающими факторами выступили скептическое отношение Кремля к согласию Киева на скорое подписание соглашения и просевшая нефть (январский фьючерс на Brent упал к $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2685 пунктов, индекс РТС за счет резкого укрепления рубля превысил 1070 пунктов (максимум с начала сентября). читать дальше
.21 ноября 2025 года 19:30
Рубль заметно укрепился в пятницу, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль заметно укрепился на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября. читать дальше
.21 ноября 2025 года 19:01
Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, а пара рубль/юань будет находиться у нижней границы коридора 11-11,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе смог перейти к укреплению, реагируя на улучшение ожиданий по... читать дальше
.21 ноября 2025 года 18:35
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Аэрофлота" с 88,66 руб. до 77,15 руб. за штуку, что предполагает 45%-й среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Оценка по-прежнему учитывает 25%-ный дисконт - поправку на... читать дальше
.21 ноября 2025 года 18:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 8069 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ФосАгро" представила сильные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 ода, - пишет эксперт. - Компания продолжает... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:35
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акцияи Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $135,2 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу снижения на 3,2%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "В последние месяцы акции Lam Research показывали... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:05
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Роснефти" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года (формально за 9 месяцев) в размере 11,56 рублей на акцию. Дивидендная... читать дальше
.21 ноября 2025 года 16:31
"Финам" после рассмотрения отчетности за 3К2025 присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen Inc. с целевой ценой $406 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 18,7%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Биотехнологический гигант Amgen отчитался... читать дальше
.21 ноября 2025 года 15:50
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и паузой, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала". В ноябре инфляционные ожидания населения неожиданно развернулись вверх - до 13,3% после 12,6% в сентябре и октябре, отмечают эксперты. Оценка наблюдаемой... читать дальше
.21 ноября 2025 года 15:37
Рубль днем укрепился к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже днем в пятницу; рубль усилил темпы укрепления на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября. читать дальше
.21 ноября 2025 года 15:16
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций "Т-Технологий" на фоне опубликованных финрезультатов по МСФО за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. "Т-Технологии" раскрыли финансовые результаты по МСФО за 3К25: операционная чистая прибыль группы составила 45,2 млрд руб. (+9% кв/кв, +19% г/г)... читать дальше
.21 ноября 2025 года 14:45
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 7283 рублей а бумагу, что соответствует потенциалу роста на 31%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 397 руб. в качестве промежуточных дивидендов.... читать дальше
.21 ноября 2025 года 14:13
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $462 до $517,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,2% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги... читать дальше
.21 ноября 2025 года 13:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ПАО "Софтлайн", в настоящее время бумаги котируются на справедливом уровне, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Выполнение амбициозных планов менеджмента эмитента на 2025 год потребует сильного IV... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.