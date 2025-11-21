Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Роснефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина.

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9М25 в размере 50% чистой прибыли за 1П25 по МСФО - 11,56 руб. на акцию (предполагает дивдоходность в 2,8%), отмечает эксперт.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 12 января 2026 года.

Внеочередное собрание акционеров для утверждения дивидендов назначено на 23 декабря в заочной форме. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 28 ноября 2025 года.

"Размер дивидендов в точности соответствует нашим ожиданиям, поскольку компания обычно выплачивает половину чистой прибыли по МСФО без корректировок на обменные курсы и прочие неденежные статьи. Позитивный характер новости состоит в практическом отсутствии задержки объявления о дивидендах, несмотря на санкции США, наложенные на компанию 22 октября, - указывает Кокин. - По нашим оценкам, "Роснефть" выплатит 110 млрд руб. (исключая дивиденды по квазиказначейским акциям), что укладывается в сумму скорректированного свободного денежного потока за 1П25 (173 млрд руб.). Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге (целевая цена - 610 руб.)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.