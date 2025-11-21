Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет проторговывать диапазон 2600-2700п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет проторговывать диапазон 2600-2700 пунктов в пятницу с возможными попытками снижения в его нижнюю половину, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи за последние три дня вырос более чем на 8%, причем рост носил выраженно новостной характер. В пятницу ждем некоторого охлаждения: локально рынок, в первую очередь сегмент "фишек", уже выглядит перегретым, кроме того, рост, причем бурный, проходил на ожиданиях, теперь инвесторам необходимо осмыслить, насколько они реализуемы, - пишет эксперт в комментарии. - Отмечу, что в эти выходные торги на Московской бирже не проводятся, что повышает новостные риски и способно выступить дополнительным сдерживающим оптимизм фактором. Полагаем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать диапазон 2600-2700 пунктов, пытаться, как и в четверг днем, откатиться в его нижнюю половину".

