Рубль будет двигаться в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль будет двигаться в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань в пятницу с возможной попыткой перехода юаня к восстановлению ближе к концу торговой сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рубль в начале пятничных торгов попытается инерционно продолжить восходящую динамику, поддерживаемый как новостным фоном, так и ожиданием роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе, что сдержит продажи в рубле, - пишет эксперт в комментарии. - Однако ближе к концу дня юань может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте в преддверии выходных. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань в ходе сессии будет двигаться в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля".

