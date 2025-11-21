"Финам" повысил рейтинг акций Xylem до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Xylem Inc. с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $164,99 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Бумаги снизились в цене на 10% с максимумов октября преимущественно под воздействием негативной динамики в секторе водной инфраструктуры, связанной с опасениями относительно темпов государственных инвестиций и макроэкономической неопределенности, констатирует эксперт инвесткомпании.

Давление усилили ребалансировки со стороны институциональных инвесторов, фиксировавших прибыль после роста бумаг.

"Однако среднесрочные драйверы роста компании остаются актуальными. Наша оценка определялась на основе мультипликаторов P/DPS, EV/EBITDA и EV/Sales 2026E", - пишет аналитик в обзоре.

Основными рисками Гудым видит слабый спрос в Китае из-за макроэкономической неопределенности, интеграционные риски после внутренних преобразований, возможное давление на маржу из-за роста стоимости сырья и компонентов и дальнейшую коррекцию рынка на фоне негативных ожиданий инвесторов.

