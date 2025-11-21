Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2550-2750п в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в широком диапазоне 2550-2750 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Волатильность на рынке сохранится, отмечают они в комментарии, поскольку инвесторы будут внимательно следить за развитием геополитических событий.

"Настроения будут зависеть от поступающей информации. На следующей неделе компании продолжат публиковать результаты за III квартал 2025 года, которые могут повлиять на динамику отдельных акций и рынка в целом", - говорится в материале экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.