.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2550-2750п в ближайшие дни - "Цифра брокер"
.
21 ноября 2025 года 09:13
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2550-2750п в ближайшие дни - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в широком диапазоне 2550-2750 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Волатильность на рынке сохранится, отмечают они в комментарии, поскольку инвесторы будут внимательно следить за развитием геополитических событий. "Настроения будут зависеть от поступающей информации. На следующей неделе компании продолжат публиковать результаты за III квартал 2025 года, которые могут повлиять на динамику отдельных акций и рынка в целом", - говорится в материале экспертов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 ноября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ в середине ноября возобновил подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному разрешению военного конфликта на Украине после анонсированного США плана урегулирования; также поддержку оказали данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи локально опускался ниже 2500 пунктов, но к концу недели отскочил вверх в район 2700 пунктов. читать дальше
.21 ноября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ поднялся до 2685п по индексу МосБиржи на геополитических надеждах, неделю закрыл ростом
Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций в пятницу вырос на надеждах на прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине, подогретых сообщениями западных СМИ о подготовленном США плане по урегулированию; сдерживающими факторами выступили скептическое отношение Кремля к согласию Киева на скорое подписание соглашения и просевшая нефть (январский фьючерс на Brent упал к $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2685 пунктов, индекс РТС за счет резкого укрепления рубля превысил 1070 пунктов (максимум с начала сентября). читать дальше
.21 ноября 2025 года 19:30
Рубль заметно укрепился в пятницу, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль заметно укрепился на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября. читать дальше
.21 ноября 2025 года 19:01
Цена нефти Brent скорее всего, останется в диапазоне $60-65 за баррель на следующей неделе, а пара рубль/юань будет находиться у нижней границы коридора 11-11,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе смог перейти к укреплению, реагируя на улучшение ожиданий по... читать дальше
.21 ноября 2025 года 18:35
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Аэрофлота" с 88,66 руб. до 77,15 руб. за штуку, что предполагает 45%-й среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Оценка по-прежнему учитывает 25%-ный дисконт - поправку на... читать дальше
.21 ноября 2025 года 18:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 8069 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ФосАгро" представила сильные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 ода, - пишет эксперт. - Компания продолжает... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:35
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акцияи Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $135,2 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу снижения на 3,2%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "В последние месяцы акции Lam Research показывали... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:05
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Роснефти" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2025 года (формально за 9 месяцев) в размере 11,56 рублей на акцию. Дивидендная... читать дальше
.21 ноября 2025 года 16:31
"Финам" после рассмотрения отчетности за 3К2025 присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen Inc. с целевой ценой $406 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 18,7%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Биотехнологический гигант Amgen отчитался... читать дальше
.21 ноября 2025 года 15:50
ЦБ РФ в декабре предстоит выбор между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и паузой, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала". В ноябре инфляционные ожидания населения неожиданно развернулись вверх - до 13,3% после 12,6% в сентябре и октябре, отмечают эксперты. Оценка наблюдаемой... читать дальше
.21 ноября 2025 года 15:37
Рубль днем укрепился к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и приближающийся налоговый период
Москва. 21 ноября. Китайский юань снизился на Московской бирже днем в пятницу; рубль усилил темпы укрепления на биржевых торгах 21 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября. читать дальше
.21 ноября 2025 года 15:16
Альфа-банк позитивно оценивает перспективы акций "Т-Технологий" на фоне опубликованных финрезультатов по МСФО за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. "Т-Технологии" раскрыли финансовые результаты по МСФО за 3К25: операционная чистая прибыль группы составила 45,2 млрд руб. (+9% кв/кв, +19% г/г)... читать дальше
.21 ноября 2025 года 14:45
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 7283 рублей а бумагу, что соответствует потенциалу роста на 31%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 397 руб. в качестве промежуточных дивидендов.... читать дальше
.21 ноября 2025 года 14:13
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $462 до $517,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,2% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги... читать дальше
.21 ноября 2025 года 13:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ПАО "Софтлайн", в настоящее время бумаги котируются на справедливом уровне, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Выполнение амбициозных планов менеджмента эмитента на 2025 год потребует сильного IV... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.