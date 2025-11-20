Рынок акций РФ просел ниже 2630п по индексу МосБиржи в рамках коррекции после 2-дневного роста

Москва. 20 ноября. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста в ожидании геополитических новостей вокруг переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ зафиксировал рост инфляционных ожиданий в ноябре. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2630 пунктов после локального роста днем выше 2660 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2628,31 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1025,58 пункта (-0,4%); лидировали в снижении акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составил 80,7321 руб. (-21,27 копейки).

Подешевели также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-Страхования") рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2025 года в размере 36 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Исходя из размера уставного капитала всего на выплату дивидендов за отчетный квартал группа может направить 9,7 млрд рублей.

Также совет директоров "Т-Технологии" принял решение инициировать новую программу buyback, которая предполагает приобретение бумаг в размере не более 5% от общего количества акций, говорится в сообщении группы. Программа будет действовать до конца 2026 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если ее действие не будет продлено либо прекращено раньше, отмечает группа. Приобретенные в рамках программы акции группа планирует направить на программу мотивации сотрудников, отмечает компания.

"НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%) по итогам 9 месяцев 2025 года сократил выручку по РСБУ на 16% (до 471,3 млрд рублей), говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки. Чистая прибыль в январе-сентябре составила 32,95 млрд рублей, что на 22% ниже показателя за девять месяцев 2024 года (42,4 млрд рублей).

Подорожали в четверг акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" 21 ноября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев, сообщила компания. Совет директоров по промежуточным дивидендам должен был пройти 23 октября, но был перенесен на неопределенную дату из-за санкций ряда стран.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней). С начала месяца цены к 17 ноября выросли на 0,26%, с начала года - на 5,08%. Из данных за 17 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до 7,20% с 7,47% на 10 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до 13,3% с 12,6%, приблизившись к уровню мая 2025 года (13,4%), следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в ноябре выросла до 14,5% с 14,1% в октябре (вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%). Свежий опрос проводился 1-14 ноября 2025 года.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду не стал проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Турции, когда выяснилось, что тот не намерен обсуждать новый американский план по украинскому урегулированию, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Вместо этого украинский президент привез в Анкару другой план, подготовленный вместе с европейскими партнерами. По словам американского официального лица, такой план Россия никогда не примет, отмечается в статье.

Также Axios сообщил со ссылкой на источники, что новый американский план по завершению украинского конфликта предусматривает передачу РФ Донбасса и создание там демилитаризованной зоны в обмен на гарантии безопасности для Украины от Вашингтона. США и другие страны должны будут признать Донбасс и Крым частью РФ, однако Украину об этом просить не будут.

В сообщении отмечается, что в Белом доме считают, что Украина в любом случае потеряет эти территории, если конфликт продолжится, а потому "в интересах Киева заключить соглашение сейчас".

Помимо этого, по данным Financial Times, предложение предполагает уменьшение численности украинской армии в два раза, "отказ Киева от некоторого оружия", а также сокращение американской военной помощи Украине.

Оно было передано через Уиткоффа секретарю Совета нацбезопасности Украины Рустему Умерову. Президент Украины Владимир Зеленский "остался недоволен" этим предложением.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России. При этом агентство не уточняет, идет ли речь только об американских санкциях или также о европейских. По словам собеседников, президент Украины Зеленский "получил сигналы от США о необходимости принять это предложение".

В Кремле в связи с информацией о плане РФ-США по урегулированию на Украине вновь заявили, что не могут добавить ничего к заявленному после саммита в Анкоридже. "Я могу по этому сюжету лишь сказать то, что мы повторили уже неоднократно вчера: чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил об осуществлении давления на Россию посредством новых санкций. Он сообщил, что Совет ЕС должен утвердить санкции против ряда российских представителей судебной власти и служащих пенитенциарной системы. Продолжается работа над 20-м пакетом санкций, которую, по словам Барро, в ЕС надеются завершить к концу текущего года.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, недавний ажиотажный спрос на акции сменился сдержанным настроем покупателей, причем высокая волатильность сохранилась в ожидании очередных геополитических новостей. Оживление на рынке началось на фоне долгожданных сообщений, касающихся процесса мирного урегулирования на Украине. Негативным фактором для рынка стал резкий рост инфляционных ожиданий россиян в ноябре до 13,3%, о чем сообщил ЦБ РФ.

Из важных корпоративных событий четверга можно отметить начало торгов акциями госкомпании "ДОМ.РФ" (тикер DOMRF), которая накануне провела первичное размещение на Мосбирже. Размещение прошло по верхней границе диапазона 1650-1750 руб., компания привлекла 25 млрд руб. В первый день торгов котировки акций "ДОМ.РФ" находились в районе цены размещения, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи умеренно скорректировался вниз, что было вполне ожидаемо после взлета более чем на 5% за два предыдущих дня и подхода к сопротивлению у 2660 пунктов. На рынке ждут официальных заявлений и конкретики по поводу предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта.

Статистика дала неоднозначные сигналы. Отчет Росстата подтвердил продолжение снижения темпов роста инфляции в годовом выражении до 7,2% (против 7,47% неделей ранее) и символический прирост недельной инфляции. В то же время, по информации ЦБ, инфляционные ожидания населения в ноябре выросли до 13,3% после 12,6% в октябре.

В пятницу будут опубликованы предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Банк России опубликует информацию по платежному балансу, "ЛУКОЙЛ" проведет заседание совета директоров по вопросу дивидендов за 9 месяцев, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) опубликует отчетность по МСФО. В конце недели рынок продолжит чутко реагировать на поступающие геополитические новости, волатильность сохранится. Прогноз по индексу МосБиржи на пятницу - колебания в рамках 2550-2700 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, мировые фондовые рынки в четверг выросли: сильная отчетность Nvidia и общее оживление интереса к технологическому сектору поддержали рост акций.

Российский рынок акций поддерживается ожиданиями прогресса в мирных переговорах по Украине. После фиксации части прибыли игроки не спешат закрывать длинные позиции, ожидая дальнейшего развития событий. Дополнительным фактором поддержки выступают данные Росстата о замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ.

Новый американский план по украинскому урегулированию, обсуждавшийся на переговорах в Турции, снова вызвал разногласия сторон: предложения США по признанию Донбасса и Крыма частью России и созданию демилитаризованной зоны были встречены критикой со стороны Киева. Россия и США пока официально не подтверждают каких-либо новых договоренностей, Кремль воздерживается от комментариев по поводу "тайных планов" по урегулированию.

В целом настрой на российском рынке остается умеренно оптимистичным благодаря ожиданиям по мирному процессу и сигналам замедления инфляции, однако геополитическая неопределенность и внешние риски сохраняют актуальность - любые новости по геополитике могут повлиять на динамику индекса. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2680 пунктов, но пока рынок продолжает движение в боковике 2521-2680 пунктов, отмечает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ скорректировался после двух дней роста на фоне отсутствия новых воодушевляющих геополитических сигналов.

Акции Сбербанка приостановили восходящее движение вместе со всем российским фондовым рынком, при этом на прошлой неделе банк представил сокращенные финансовые результаты по РСБУ за 10 месяцев 2025 года и сообщил о росте чистой прибыли с начала года на 6,9% г/г, до 1,42 трлн руб. Фундаментальная рекомендация "покупать" по акциям Сбербанка сохраняется, с целевой ценой 393 руб. за штуку, отмечает аналитик.

Западные фондовые площадки в четверг находятся в режиме восходящей коррекции от района локальных минимумов с сохранением рисков смены среднесрочного "медвежьего" тренда, в том числе из-за возможного ужесточения позиции ФРС в условиях экономической неопределенности. Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2650 пунктов и 1030 пунктов соответственно, не получив конкретики в отношении возможного плана мирного урегулирования по Украине, который якобы разработали США и Россия, отмечает аналитик.

"Уверенности в одобрении плана Украиной и ЕС в случае его представления также нет, что сдерживает покупки, хотя рынок в целом готов пойти выше. Подсанкционные "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" до конца этой недели должны обнародовать рекомендации по промежуточным дивидендам за 9 месяцев текущего года, которые могут сигнализировать ожидания компаний на будущее", - считает Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-1,4%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,4-2% во главе с Nasdaq).

В США вышел долгожданный квартальный отчет Nvidia Corp. (SPB: NVDA), который считается барометром для ИИ-отрасли и технологического сектора в целом. Разработчик графических процессоров в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом последняя вновь побила рекорд.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам ноябрьского заседания. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены cкорректировались вверх после выхода накануне данных о запасах сырья в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $64,33 за баррель (+1,3% и -2,1% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,27 за баррель (+1,4% и -2,1% накануне). Срок обращения декабрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг.

Накануне нефть подешевела на сообщениях СМИ о том, что Вашингтон предложил новый план по разрешению российско-украинского конфликта. США призвали президента Украины Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Аналитики ING предупредили, что Украина едва ли поддержит такой план, поскольку он скорее выгоден России, однако "сигналы о том, что США все еще пытаются работать над сделкой, смягчили некоторые опасения по поводу дальнейших санкций против России, а также того, насколько жестко будут следить за соблюдением уже имеющихся ограничений".

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг снизились акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-3,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,8%).

"Мечел" в III квартале сократил добычу угля на 16% к предыдущему кварталу, до 1,3 млн тонн, сообщила компания. Отгрузки концентрата коксующегося угля (ККУ) увеличились на 18%, до 747 тыс. тонн, за счет роста производства подразделениями "Южного Кузбасса".

Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" (-1,1%, до 100,46 рубля) по МСФО за 9 месяцев выросла почти в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 6,7 млрд рублей, сообщает страховщик. Общая сумма подписанных страховых премий выросла на 28,2% достигла 151,6 млрд рублей, рост показателя был обеспечен увеличением продаж продуктов накопительного страхования жизни, каско и страхования имущества юрлиц.

В конце октября совет директоров "Ренессанс Страхования" рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 4,1 рубля на акцию, или 2,3 млрд рублей в абсолютном значении (сумма соответствует примерно 50% от чистой прибыли группы за первое полугодие 2025 года). В случае утверждения общим собранием акционеров, которое состоится 8 декабря, выплата пройдет в декабре этого года.

Выручка ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (-0,4%) по итогам 9 месяцев 2025 года составила 1,96 млрд рублей, что на 45% меньше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании. По итогам 9 месяцев Группа получила чистый убыток в размере 1,4 млрд рублей против чистой прибыли в 733 млн рублей годом ранее.

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+14,9% и +12,7% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+4,5%), акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+3,9%).

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+1%) в январе-сентябре 2025 года получило 190,8 млн рублей чистого убытка против 2,1 млрд рублей убытка годом ранее, говорится в отчете компании по МСФО. Выручка компании по МСФО по итогам 9 месяцев выросла в 1,7 раза и достигла 90,9 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 10,8 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65 млрд рублей (из них 16,19 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 7,6 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,76 млрд рублей на акции "Газпрома").

