Рубль умеренно укрепился в четверг, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти

Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,2155 руб., что на 7,25 копейки (или на 0,64%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе торгов китайская валюта опускалась до 11,17 руб./юань, минимального уровня с 3 ноября.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 21 ноября на 21,27 копейки, до 80,7321 руб./$1, и опустил курс евро на 1,18 рубля, до 92,6047 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом снизился на 6,39 копейки - до 11,2795 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствовали прежде всего надежды участников рынка на возможный прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, поддержку рублю оказывали растущие мировые цены на нефть.

Рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 17 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до 7,20% с 7,47% на 10 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 7,13% с 7,37% на 10 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года. Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась во второй половине месяца.

Подъем мировых цен на нефть усилился вечером в четверг вслед за ралли на американском рынке акций. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 1,05%, до $64,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к указанному времени на 1,09%, до $60,09 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в четверг.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опубликованные накануне данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,43 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 600 тыс. баррелей. Кроме того, в пятницу вступают в силу санкции США в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

Настроение на мировых рынках 20 ноября в целом довольно оптимистичное благодаря сильной квартальной отчетности самой дорогой компании в мире, Nvidia. Американский чипмейкер в минувшем квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - в 1,6 раза, при этом выручка вновь оказалась рекордной.

В среду нефть подешевела более чем на 2% на сообщениях СМИ о том, что Вашингтон предложил новый план по разрешению российско-украинского конфликта. США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на завершение конфликта. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта широко обсуждается западными СМИ и политиками, высказывающими различные взгляды на возможность и целесообразность его реализации. В соответствии с планом, Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток присоединения к НАТО, русский язык станет государственным.

В разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник. По словам европейского чиновника, Украина не принимала участия в разработке плана и была проинформирована о нем лишь в общих чертах, а рамки мирного соглашения еще предстоит представить украинской стороне, информирует NBC.

Тем не менее, как пишет The Telegraph, "официальные лица в украинской столице отклонили план", после чего в условиях коррупционного скандала Белый дом потребовал от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на предлагаемые условия. Издание отмечает: ожидалось, что Уиткофф встретится с Зеленским в Турции в среду, но встреча была отложена. По данным портала Axios, причиной стало то, что Зеленский намеревался представить альтернативный план, составленный с европейскими партнерами, который, по мнению США, был бы неприемлемым для России.

В Кремле в связи с информацией о плане РФ-США по урегулированию на Украине вновь заявили, что не могут добавить ничего к заявленному после саммита в Анкоридже. "Я могу по этому сюжету лишь сказать то, что мы повторили уже неоднократно вчера: чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он в четверг ответил на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить информацию о наличии плана урегулирования на Украине, якобы состоящего из 28 пунктов.

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли текущий момент лучшим временем для мирного урегулирования с учетом всех обстоятельств, Песков сказал: "Любое время - лучшее для мирного урегулирования, для урегулирования мирными политико-дипломатическими средствами. И Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования. Но урегулирования должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта. Вот о чем мы говорим постоянно".

"Рубль сохраняет относительно стабильную динамику без ярко выраженного тренда. Третью неделю подряд биржевой курс нацвалюты к юаню не выходит из диапазона 11,20-11,45 руб./юань. При этом если в первой половине дня в четверг рубль торговался вблизи отметки 11,3 руб./юань, то к вечеру он подрос к 11,2 руб./юань. Таким образом, нацвалюта лишь слегка укрепилась, но в целом существенной реакции на геополитику и динамику мировых сырьевых рынков она не продемонстрировала", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках "Инбанка" Виктор Белов.

"Рубль в паре с юанем продолжит удерживать позиции в диапазоне 11,0-11,5 руб./юань до конца ноября, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. "Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению, что поспособствует отступлению юаня в нижнюю половину нашего целевого диапазона 11,0-11,5 руб./юань, - прогнозирует Зварич. - При этом дополнительным фактором, сдерживающим продажи в рубле, будут ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на конец следующей недели. Все это формирует условия удержания нацвалютой более крепких позиций, чем мы ожидали ранее".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно немного снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 ноября снизилась на 12 базисных пунктов - до 16,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к предыдущему дню и 20 ноября составила 16,49% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта, составив в четверг 17,22% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта - до 19% годовых.