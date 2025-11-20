"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКАПО "ВК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "ВК" представила нейтральные финансовые результаты за 9М2025,- отмечает эксперт. - Выручка и EBITDA по итогам периода оказались близки к нашим оценкам и консенсусу. Темпы роста выручки ожидаемо замедлились до 10% г/г. На динамику доходов продолжала оказывать давление сложная рыночная конъюнктура и слабый спрос в рекламном сегменте. EBITDA с практически нулевого значения год назад увеличилась до 15,5 млрд руб. Заметно улучшить рентабельность помогли сокращение инвестиций и оптимизация затрат большинства направлений, включая основной сегмент социальных платформ".

В компании подтвердили свой прогноз и по-прежнему ожидают, что EBITDA в 2025 году составит более 20 млрд руб. Результаты за 9М, на взгляд Михайлина, демонстрируют способность группы достичь такого результата.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.